Pamięć i tożsamość

Górnicza orkiestra to nie tylko muzyka. Będą o tym przekonywać w Zabrzu

W sobotę, 10 października, w Zabrzu odbędzie się spotkanie „Od obecności do partnerstwa. Jak budować lokalne relacje wokół orkiestry”.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

9 października 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Orkiestra w katowickim Nikiszowcu.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W sobotę, 10 października, w Zabrzu odbędzie się spotkanie „Od obecności do partnerstwa. Jak budować lokalne relacje wokół orkiestry”.

Spotkanie ma odpowiedzieć na pytanie, jak zbudować zaangażowanie i lokalne relacje wokół orkiestry górniczej. Spotkanie odbędzie się w ramach Dźwiękowej Akademii Dziedzictwa Górniczego 2026. Rozpocznie się o godz. 10 w Wieży Ciśnień przy ul. Jana Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

Górnicza orkiestra dęta to nie tylko muzyka. To także ludzie, miejsca, tradycje i lokalna społeczność – przekonują organizatorzy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod awajgel@muzeumgornictwa.pl. Zaproszone są wszystkie osoby zaangażowane w działalność orkiestr dętych.

Jak podaje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tegoroczna edycja Dźwiękowej Akademii Dziedzictwa Górniczego łączy rozwój kompetencji, edukację, twórczą pracę i poznawanie tradycji. Ma pokazywać, że dziedzictwo może być nie tylko przedmiotem ochrony, ale także inspiracją do współczesnego działania. 

Kolejne spotkania mają się odbyć 17 i 24 października. Z kolei 4 listopada odbędzie się całodniowy Maraton Twórczy dla Nauczycieli i Pedagogów, poświęcony wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa w edukacji.

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