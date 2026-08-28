Górnictwo

Górnicy otrzymali trzecią transzę wypłaty

O przesłaniu tej ostatniej zarząd powiadomił pracowników kopalni Silesia wiadomością przesłaną SMS-em na telefony komórkowe.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

28 sierpnia 2026, 16:46
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kajetan Berezowski

W czechowickiej kopalni Silesia wypłacono górnikom trzecią transzę pensji za lipiec.

fot: Kajetan Berezowski

O przesłaniu tej ostatniej zarząd powiadomił pracowników kopalni Silesia wiadomością przesłaną SMS-em na telefony komórkowe.

Górnicy z czechowickiej Silesii otrzymali 28 bm. kolejną transzę wypłaty za lipiec – poinformował portal netTG.pl Tomasz Szpyrka, przewodniczący ZZ Kadra w należącej do Bumechu kopalni Silesia.

W sumie na licowe pensje złożyły się trzy transze. O przesłaniu tej ostatniej zarząd powiadomił pracowników wiadomością przesłaną SMS-em na telefony komórkowe.

- Nowa ściana fedruje. Ma 900 m wybiegu. Chcielibyśmy aby dawała jak najwięcej dobrego węgla energetycznego, bo to są nasze wypłaty. Mamy z tej ściany surowiec o bardzo dobrych parametrach jakościowych, a jego ceny też są na satysfakcjonującym poziomie. W międzyczasie planujemy prowadzenie robót przygotowawczych pod kolejny front robót eksploatacyjnych – dodał Tomasz Szpyrka. 

Problemy finansowe zakładu związane są z trwającą około pół roku przerwą w wydobyciu. W połowie miesiąca pracownicy produkcji kopalni Silesia otrzymali po 2 tys. zł zaliczki na poczet wynagrodzenia za lipiec. Podobne przelewy otrzymali pozostali pracownicy grupy Bumechu. Tydzień później na konta pracowników trafiła kolejna transza – także po 2 tys. zł. Teraz doszła trzecia.

 

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