Górnicy otrzymali trzecią transzę wypłaty

Górnicy z czechowickiej Silesii otrzymali 28 bm. kolejną transzę wypłaty za lipiec – poinformował portal netTG.pl Tomasz Szpyrka, przewodniczący ZZ Kadra w należącej do Bumechu kopalni Silesia.

W sumie na licowe pensje złożyły się trzy transze. O przesłaniu tej ostatniej zarząd powiadomił pracowników wiadomością przesłaną SMS-em na telefony komórkowe.

- Nowa ściana fedruje. Ma 900 m wybiegu. Chcielibyśmy aby dawała jak najwięcej dobrego węgla energetycznego, bo to są nasze wypłaty. Mamy z tej ściany surowiec o bardzo dobrych parametrach jakościowych, a jego ceny też są na satysfakcjonującym poziomie. W międzyczasie planujemy prowadzenie robót przygotowawczych pod kolejny front robót eksploatacyjnych – dodał Tomasz Szpyrka.

Problemy finansowe zakładu związane są z trwającą około pół roku przerwą w wydobyciu. W połowie miesiąca pracownicy produkcji kopalni Silesia otrzymali po 2 tys. zł zaliczki na poczet wynagrodzenia za lipiec. Podobne przelewy otrzymali pozostali pracownicy grupy Bumechu. Tydzień później na konta pracowników trafiła kolejna transza – także po 2 tys. zł. Teraz doszła trzecia.