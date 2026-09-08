Górnicy mogą zmienić branżę. Jeszcze kilka dni na zgłoszenia

Do 11 września można zgłosić się do udziału w projekcie, który wspiera mieszkańców subregionu zachodniego województwa śląskiego. Jest adresowany m.in. do byłych i obecnych pracowników górnictwa.

Wśród osób, które mogą uzyskać wsparcie są m. in. górnicy

Do 11 września można zgłosić się do udziału w projekcie, który wspiera mieszkańców subregionu zachodniego województwa śląskiego. Jest adresowany m.in. do byłych i obecnych pracowników górnictwa.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać m. in. ze szkoleń, studiów podyplomowych, spotkań z doradcą zawodowym czy wsparcia technicznego w Biurze Obsługi Klienta. Można na nie otrzymać nawet do 95 proc. dofinansowania.

Celem projektu jest wsparcie 530 osób dorosłych, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śl., Żory i okolice).

Kto może liczyć na pomoc?

Chodzi o wsparcie m. in. dla takich grup, jak:

mieszkańcy w wieku co najmniej 55 lat,

osoby z niepełnosprawnością,

osoby bezrobotne,

pracujące w górnictwie lub branży okołogórniczej (w tym osoby, które opuściły którąś z tych branż nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku).

By przystąpić do projektu „Zielona inicjatywa wpierająca osoby dorosłe w zakresie nabywania kompetencji/kwalifikacji na obszarze subregionu zachodniego województwa śląskiego”, do 11 września trzeba wypełnić fiszkę zgłoszeniową. Wszystkie szczegóły znajdują się TUTAJ.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).