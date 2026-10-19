Na budynku strzelnicy sportowej, czyli dawnej sztolni w Rydułtowach, powstał mural mówiący o górniczej historii miasta.

Na budynku strzelnicy sportowej, czyli dawnej sztolni w Rydułtowach, powstał mural mówiący o górniczej historii miasta.

Mural jest częścią Ścieżki Historycznej Rydułtów i ma zachęcać do odkrywania historii miasta. Udowadnia przy tym, że może być ona obecna również na ulicach i w przestrzeni publicznej.

Autorem malowidła jest Tomasz Śmietanka, który postanowił nawiązać do górniczych korzeni Rydułtów. Mural został stworzony w czarnej kolorystyce i pokazuje miejsca, które tworzyły tożsamość miasta - m. in. szyb Leon IV czy hałdę Szarlota. Przypomina, że przemysłowe dziedzictwo jest nieodłączną częścią jego historii.

Górnicze dziedzictwo, szyb, architektura i dobrze znane mieszkańcom miejsca łączą się tu w jedną opowieść – ścieżkę życia Rydułtów – podaje Urząd Miasta w Rydułtowach.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Ryduł-to-WY to MY – społeczna transformacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.