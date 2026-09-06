Górnictwo

Górnictwo odkrywkowe szykuje debatę – będzie apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej

Tegoroczna edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego ma miejsce w szczególnym momencie. Polskę czekają inwestycje, których skala będzie miała bezpośredni wpływ na przyszłość całego sektora wydobywczego.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

6 września 2026, 18:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Jarosław Galusek/ARC

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, to najważniejsza w kraju debata o przyszłości tego sektora - podkreśla prof. inż. Zbigniew Kasztelewicz.

fot: Jarosław Galusek/ARC

Tegoroczna edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego ma miejsce w szczególnym momencie. Polskę czekają inwestycje, których skala będzie miała bezpośredni wpływ na przyszłość całego sektora wydobywczego.

Już w najbliższy poniedziałek, 7 września, ruszają w Wiśle obrady tegorocznej Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. To najważniejsza w kraju debata o przyszłości tego sektora. Od pierwszej edycji w 2012 r. konferencja ta konsekwentnie realizuje swoją misję integrowania środowiska oraz budowania platformy dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, administracją publiczną, organami nadzoru górniczego, przedstawicielami nauki, organizacjami branżowymi i dostawcami nowoczesnych technologii.

Hasło Szkoły Górnictwa Odkrywkowego – „Praktyczna strona wiedzy” – w pełni oddaje charakter tego wydarzenia – podkreślają organizatorzy wydarzenia. To właśnie podczas SGO prezentowane są rozwiązania, które już dziś zmieniają oblicze branży. Dyskutuje się o polityce surowcowej państwa, bezpieczeństwie dostępu do złóż, kierunkach zmian legislacyjnych, nowoczesnych technologiach wydobycia i przeróbki kopalin, transformacji energetycznej, innowacjach technicznych oraz najlepszych praktykach w zakresie ochrony środowiska i rekultywacji terenów pogórniczych. Co równie istotne, wnioski wypracowywane podczas obrad trafiają do instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki gospodarczej i surowcowej państwa, stając się ważnym głosem środowiska w procesie tworzenia przyszłych regulacji.

Strategiczne znaczenie surowców

- Jako organizatorzy SGO 2026, wspólnie z organizatorami Kongresu Górnictwa Skalnego pod przewodnictwem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Kielce oraz Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, działając w imieniu szeroko rozumianego środowiska górnictwa odkrywkowego i przemysłu surowcowego w Polsce, opracujemy i skierujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej wspólny apel – zapowiada prof. inż. Zbigniew Kasztelewicz, wybitny ekspert w dziedzinie górnictwa odkrywkowego. 

Apel ten – jak dodał - wskazywać będzie na konieczność stworzenia spójnych i skutecznych ram prawnych, organizacyjnych oraz planistycznych dla rozwoju krajowej gospodarki surowcowej, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów kopalin. Dokument podkreśli potrzebę lepszej koordynacji działań administracji publicznej oraz uwzględnienia strategicznego znaczenia surowców mineralnych w politykach środowiskowych, przestrzennych i gospodarczych państwa.

Szczególny moment

Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego ma miejsce w szczególnym momencie. Polskę czekają inwestycje, których skala będzie miała bezpośredni wpływ na przyszłość całego sektora wydobywczego. Realizacja strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, transformacja energetyczna, modernizacja sieci transportowych, rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz wzmacnianie bezpieczeństwa gospodarczego państwa wymagają solidnych fundamentów. Rodzi to szereg pytań o zdolność krajowej gospodarki do zabezpieczenia niezbędnych ilości surowców, o kierunki rozwoju bazy zasobowej, o potrzebę ochrony złóż oraz o rolę, jaką górnictwo odkrywkowe będzie odgrywało w kolejnych dekadach.

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