Gliwice zatrzymają deszczówkę. Rusza wielki program za blisko 185 mln zł
Mniej podtopień, więcej zieleni, chłodniejsze miasto w czasie upałów i skuteczniejsza ochrona Kłodnicy przed zanieczyszczeniami – takie mają być efekty programu zagospodarowania wód opadowych w Gliwicach. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu FEnIKS – etap II. Finał wszystkich prac zaplanowano na 30 czerwca 2029 roku.
fot: UM Gliwice
Gliwice zatrzymają deszczówkę. Rusza wielki program za blisko 185 mln zł
fot: UM Gliwice
Mniej podtopień, więcej zieleni, chłodniejsze miasto w czasie upałów i skuteczniejsza ochrona Kłodnicy przed zanieczyszczeniami – takie mają być efekty programu zagospodarowania wód opadowych w Gliwicach. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu FEnIKS – etap II. Finał wszystkich prac zaplanowano na 30 czerwca 2029 roku.
Kolejny etap programu gospodarowania wodą opadową to – jak podkreślają w Urzędzie Miasta Gliwice – jedna z największych inwestycji, która ma przystosować miasto do coraz częstszych gwałtownych opadów, szusz i fal upałów. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 184,7 mln zł, a ponad połowę kosztów pokryje unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności, które przekroczy 116,5 mln zł.
Deszczówka zostanie zatrzymana w mieście
Najważniejszym celem projektu ma być zatrzymywanie deszczówki w mieście, zamiast jej szybkiego odprowadzania do kanalizacji i rzek. Dzięki temu podczas intensywnych opadów mniejsze będzie ryzyko przeciążenia systemu odwodnienia i wystąpienia lokalnych podtopień.
- Woda zgromadzona w nowych zbiornikach, ogrodach deszczowych i zielonych nieckach będzie mogła stopniowo wsiąkać w ziemię. Pomoże to również roślinności przetrwać okresy suszy, poprawi lokalny mikroklimat i ograniczy nagrzewanie się miasta podczas upalnych dni – zaznaczają w gliwickim magistracie.
Inwestycje zostaną zrealizowane m.in. przy ulicach:
- Błogosławionego Czesława,
- Makuszyńskiego i Literatów,
- Siennej, Bojkowskiej, Rzepakowej i św. Brata Alberta, Pszczyńskiej oraz w rejonie węzłów autostrad A1 i A4,
- Staromiejskiej i Klasztornej.
Prace obejmą budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz rozwój elementów niebiesko-zielonej infrastruktury wspomagającej retencję wód opadowych i roztopowych na terenie miasta.
Nowe zbiorniki retencyjne przy Kłodnicy i ul. Klasztornej
Zaplanowane prace obejmują także przebudowę odwodnienia w Łabędach - w rejonie ulic Staromiejskiej i Klasztornej. Powstaną tam dwa nowe otwarte zbiorniki retencyjne, a istniejący zbiornik zostanie zmodernizowany.
Jeden ze zbiorników retencyjnych zostanie wybudowany przy Kłodnicy i pomieści niemal 6,5 tys. m³ wody. W gliwickim magistracie zaznaczają, że ie będzie to betonowy basen techniczny. Projekt zakłada zachowanie naturalnego charakteru terenu, istniejącej roślinności i ziemnych skarp. Powstanie tam podmokła łąka, nasadzenia roślin odpornych zarówno na zalewanie, jak i suszę, a także „ptasia wyspa” z drzewami. Zaplanowano również ścieżkę spacerową i miejsca odpoczynku.
Kolejny zbiornik powstanie w sąsiedztwie istniejącego zbiornika w rejonie ul. Klasztornej. Będzie mógł zgromadzić ponad 1,4 tys. m³ wód opadowych. Jego dno i skarpy pozostaną zielone, a teren zostanie obsadzony rodzimymi gatunkami krzewów i drzew. Także tutaj przewidziano wyspę, która stworzy spokojne miejsce dla ptaków.
Przebudowany zostanie ponadto istniejący zbiornik, którego pojemność wyniesie ponad 4,8 tys. m³ . Całość ma ograniczyć ryzyko podtopień, a zarazem chronić przyrodnicze otoczenie Kłodnicy.
Ogrody deszczowe zamiast trawników
Projekt zakłada także zmiany w miejskiej zieleni. Trawniki i słabo zagospodarowane tereny mają być zastępowane ogrodami deszczowymi, rabatami bylinowymi oraz nasadzeniami drzew i krzewów.
Przy ul. Rybnickiej 27 powstanie ogród deszczowy, do którego będzie trafiała woda z dachu budynku. W specjalnie ukształtowanej niecce zostaną posadzone rośliny dobrze znoszące okresowe zalewanie. Obok pojawi się ponad 100 m² rabat z roślinami miododajnymi oraz nowe krzewy. Ogrody deszczowe zostaną utworzone także w ramach inwestycji przy ul. Błogosławionego Czesława oraz ulicach Makuszyńskiego i Literatów.
- Nowe nasadzenia będą zatrzymywać wodę, oczyszczać ją w naturalny sposób, zapewniać schronienie owadom i ptakom oraz ograniczać zjawisko miejskiej wyspy ciepła – zaznaczają w gliwickim Urzędzie Miasta.
Przygotowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe
Gliwice rozbudowują także system monitorowania poziomu i jakości wody – czujniki instalowane są przy najważniejszych rowach, zbiornikach i elementach kanalizacji deszczowej. Miasto otrzyma również trzy mobilne stacje pomiarowe.
Zebrane dane pozwolą szybciej reagować na gwałtowne opady, lepiej wykorzystywać pojemność zbiorników i skuteczniej kierować przepływem wody. System pomoże również kontrolować jej jakość i ograniczać przedostawanie się zanieczyszczeń do rzek.
- Dla mieszkańców oznacza to sprawniejsze działanie miejskich służb i lepsze przygotowanie Gliwic na ekstremalne zjawiska pogodowe – podkreślają w gliwickim magistracie.
FEnIKS – etap II jest kontynuacją pierwszego etapu programu realizowanego przez Gliwice. Do 30 czerwca 2029 roku w różnych częściach miasta powstanie spójny system łączący nowe odwodnienie, zbiorniki retencyjne, tereny zielone oraz nowoczesny monitoring. Jego efektem ma być miasto bezpieczniejsze podczas ulew, bardziej zielone, przyjazne przyrodzie i lepiej przygotowane na skutki zmian klimatu.
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