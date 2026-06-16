Mniej podtopień, więcej zieleni, chłodniejsze miasto w czasie upałów i skuteczniejsza ochrona Kłodnicy przed zanieczyszczeniami – takie mają być efekty programu zagospodarowania wód opadowych w Gliwicach. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu FEnIKS – etap II. Finał wszystkich prac zaplanowano na 30 czerwca 2029 roku.

Mniej podtopień, więcej zieleni, chłodniejsze miasto w czasie upałów i skuteczniejsza ochrona Kłodnicy przed zanieczyszczeniami – takie mają być efekty programu zagospodarowania wód opadowych w Gliwicach. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu FEnIKS – etap II. Finał wszystkich prac zaplanowano na 30 czerwca 2029 roku.

Kolejny etap programu gospodarowania wodą opadową to – jak podkreślają w Urzędzie Miasta Gliwice – jedna z największych inwestycji, która ma przystosować miasto do coraz częstszych gwałtownych opadów, szusz i fal upałów. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 184,7 mln zł, a ponad połowę kosztów pokryje unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności, które przekroczy 116,5 mln zł.

Deszczówka zostanie zatrzymana w mieście

Najważniejszym celem projektu ma być zatrzymywanie deszczówki w mieście, zamiast jej szybkiego odprowadzania do kanalizacji i rzek. Dzięki temu podczas intensywnych opadów mniejsze będzie ryzyko przeciążenia systemu odwodnienia i wystąpienia lokalnych podtopień.

- Woda zgromadzona w nowych zbiornikach, ogrodach deszczowych i zielonych nieckach będzie mogła stopniowo wsiąkać w ziemię. Pomoże to również roślinności przetrwać okresy suszy, poprawi lokalny mikroklimat i ograniczy nagrzewanie się miasta podczas upalnych dni – zaznaczają w gliwickim magistracie.

Inwestycje zostaną zrealizowane m.in. przy ulicach:

Błogosławionego Czesława,

Makuszyńskiego i Literatów,

Siennej, Bojkowskiej, Rzepakowej i św. Brata Alberta, Pszczyńskiej oraz w rejonie węzłów autostrad A1 i A4,

Staromiejskiej i Klasztornej.

Prace obejmą budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz rozwój elementów niebiesko-zielonej infrastruktury wspomagającej retencję wód opadowych i roztopowych na terenie miasta.

Nowe zbiorniki retencyjne przy Kłodnicy i ul. Klasztornej

Zaplanowane prace obejmują także przebudowę odwodnienia w Łabędach - w rejonie ulic Staromiejskiej i Klasztornej. Powstaną tam dwa nowe otwarte zbiorniki retencyjne, a istniejący zbiornik zostanie zmodernizowany.

Jeden ze zbiorników retencyjnych zostanie wybudowany przy Kłodnicy i pomieści niemal 6,5 tys. m³ wody. W gliwickim magistracie zaznaczają, że ie będzie to betonowy basen techniczny. Projekt zakłada zachowanie naturalnego charakteru terenu, istniejącej roślinności i ziemnych skarp. Powstanie tam podmokła łąka, nasadzenia roślin odpornych zarówno na zalewanie, jak i suszę, a także „ptasia wyspa” z drzewami. Zaplanowano również ścieżkę spacerową i miejsca odpoczynku.

Kolejny zbiornik powstanie w sąsiedztwie istniejącego zbiornika w rejonie ul. Klasztornej. Będzie mógł zgromadzić ponad 1,4 tys. m³ wód opadowych. Jego dno i skarpy pozostaną zielone, a teren zostanie obsadzony rodzimymi gatunkami krzewów i drzew. Także tutaj przewidziano wyspę, która stworzy spokojne miejsce dla ptaków.

Przebudowany zostanie ponadto istniejący zbiornik, którego pojemność wyniesie ponad 4,8 tys. m³ . Całość ma ograniczyć ryzyko podtopień, a zarazem chronić przyrodnicze otoczenie Kłodnicy.

Ogrody deszczowe zamiast trawników

Projekt zakłada także zmiany w miejskiej zieleni. Trawniki i słabo zagospodarowane tereny mają być zastępowane ogrodami deszczowymi, rabatami bylinowymi oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Przy ul. Rybnickiej 27 powstanie ogród deszczowy, do którego będzie trafiała woda z dachu budynku. W specjalnie ukształtowanej niecce zostaną posadzone rośliny dobrze znoszące okresowe zalewanie. Obok pojawi się ponad 100 m² rabat z roślinami miododajnymi oraz nowe krzewy. Ogrody deszczowe zostaną utworzone także w ramach inwestycji przy ul. Błogosławionego Czesława oraz ulicach Makuszyńskiego i Literatów.

- Nowe nasadzenia będą zatrzymywać wodę, oczyszczać ją w naturalny sposób, zapewniać schronienie owadom i ptakom oraz ograniczać zjawisko miejskiej wyspy ciepła – zaznaczają w gliwickim Urzędzie Miasta.

Przygotowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe

Gliwice rozbudowują także system monitorowania poziomu i jakości wody – czujniki instalowane są przy najważniejszych rowach, zbiornikach i elementach kanalizacji deszczowej. Miasto otrzyma również trzy mobilne stacje pomiarowe.

Zebrane dane pozwolą szybciej reagować na gwałtowne opady, lepiej wykorzystywać pojemność zbiorników i skuteczniej kierować przepływem wody. System pomoże również kontrolować jej jakość i ograniczać przedostawanie się zanieczyszczeń do rzek.

- Dla mieszkańców oznacza to sprawniejsze działanie miejskich służb i lepsze przygotowanie Gliwic na ekstremalne zjawiska pogodowe – podkreślają w gliwickim magistracie.

FEnIKS – etap II jest kontynuacją pierwszego etapu programu realizowanego przez Gliwice. Do 30 czerwca 2029 roku w różnych częściach miasta powstanie spójny system łączący nowe odwodnienie, zbiorniki retencyjne, tereny zielone oraz nowoczesny monitoring. Jego efektem ma być miasto bezpieczniejsze podczas ulew, bardziej zielone, przyjazne przyrodzie i lepiej przygotowane na skutki zmian klimatu.

