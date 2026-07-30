Giełdy mocno w dół, Dow stracił ponad 1100 pkt po posiedzeniu Fed

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mocną wyprzedażą akcji w reakcji na wyniki posiedzenia Fed. Inwestorzy nabrali obaw, że Rezerwa Federalna może pozostawać w tyle w walce z inflacją, gdyż bank centralny zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mocną wyprzedażą akcji w reakcji na wyniki posiedzenia Fed. Inwestorzy nabrali obaw, że Rezerwa Federalna może pozostawać w tyle w walce z inflacją, gdyż bank centralny zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 2,19 proc., czyli o 1153 punkty i wyniósł 51.594,14 pkt. To był najgorszy dzień dla tego indeksu od kwietnia 2025 roku.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,52 proc. i wyniósł 7.316,15 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 1,74 proc. do 24.442,94 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 1,67 proc. i wynosi 2.904,62 pkt.

Indeks VIX rośnie o 11,92 proc. do 20,38 pkt.

Fed pozostawił w środę stopy proc. w USA bez zmian w przedziale 3,50-3,75 proc. Fed powtórzył, że inflacja utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Decyzja FOMC została podjęta stosunkiem głosów 9 do 3. Beth M. Hammack, Neel Kashkari i Lorie K. Logan głosowali za podwyżką stóp proc. o 25 pb.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga oczekiwali, że stopy proc. pozostaną bez zmian. Cztery posiedzenia wcześniej Fed obniżył stopy proc. o 25 pb. W tym cyklu luzowania polityki monetarnej Fed obniżył stopy procentowe o 150 pb.

"Komitet postanowił utrzymać docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie od 3,5 proc. do 3,75 proc. proc., co ma wspierać podwójny mandat Rezerwy Federalnej. Komitet potwierdził swoją politykę utrzymywania wysokich rezerw w systemie bankowym" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Fed powtórzył, że inflacja pozostaje wysoka.