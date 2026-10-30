Kraj i Świat

GDDKiA: Służby drogowe będą w podwyższonej gotowości na Wszystkich Świętych

Służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą pracować w stanie podwyższonej gotowości w okresie Wszystkich Świętych. Drogowcy spodziewają się wzmożonego ruchu i zapowiadają ograniczanie utrudnień związanych z prowadzonymi robotami - poinformowała GDDKiA.

Pap

30 października 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: GDDKiA

GDDKiA zarządza siecią dróg krajowych, której długość wynosi 17 tys. 892 km

fot: GDDKiA

Służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą pracować w stanie podwyższonej gotowości w okresie Wszystkich Świętych. Drogowcy spodziewają się wzmożonego ruchu i zapowiadają ograniczanie utrudnień związanych z prowadzonymi robotami - poinformowała GDDKiA.

Drogowcy zapowiadają ponadto, że będą na bieżąco monitorować sytuację na drogach krajowych. GDDKiA zwróciła uwagę, że w najbliższych dniach wielu kierowców będzie podróżowało na cmentarze i rodzinne spotkania. Dodatkowym wyzwaniem mają być typowe dla tej pory roku warunki pogodowe, w tym mgły, szybko zapadający zmrok oraz śliska nawierzchnia związana z wilgocią i spadkiem temperatur. 

Drogowcy apelują o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie większych odstępów między pojazdami oraz sprawdzenie stanu technicznego samochodu przed wyjazdem. GDDKiA przypomina, że sprawne oświetlenie, wycieraczki, odpowiedni stan ogumienia i czyste szyby mają szczególne znaczenie podczas jesiennych podróży. GDDKiA przypomniała również o ograniczeniach ruchu dla dużych samochodów ciężarowych, czyli tych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. 

Zakaz będzie obowiązywał w całym kraju 31 października w godz. 18.00-22.00 oraz 1 listopada w godz. 8.00-22.00. Drogowcy zachęcają kierowców do sprawdzania aktualnej sytuacji na trasach przed wyjazdem. Informacje o utrudnieniach, natężeniu ruchu i warunkach pogodowych są dostępne w serwisie drogowym GDDKiA oraz pod całodobowym numerem informacji drogowej 19 111. GDDKiA zarządza siecią dróg krajowych, której długość wynosi 17 tys. 892 km. W jej skład wchodzi sieć dróg szybkiego ruchu, która liczy 5 tys. 606,2 km, z czego długość autostrad to 1 tys. 950 km, a dróg ekspresowych to 3 tys. 656,2 km.

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