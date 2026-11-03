Kraj i Świat

GAZ-SYSTEM wspiera ochotnicze straże pożarne. Ponad 70 jednostek otrzyma dofinansowanie

Do 73 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski trafi blisko 1,5 mln zł wsparcia w ramach pierwszej edycji programu „GAZ-SYSTEM dla Bezpieczeństwa”. Pieniądze posłużą m.in. zakupowi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia ochronnego oraz finansowaniu szkoleń i rozwoju kompetencji druhów.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

3 listopada 2026, 15:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GAZ-SYSTEM

Rozstrzygnięcie programu „GAZ-SYSTEM dla Bezpieczeństwa”

fot: GAZ-SYSTEM

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Do 73 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski trafi blisko 1,5 mln zł wsparcia w ramach pierwszej edycji programu „GAZ-SYSTEM dla Bezpieczeństwa”. Pieniądze posłużą m.in. zakupowi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia ochronnego oraz finansowaniu szkoleń i rozwoju kompetencji druhów.

Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Energii oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jego rozstrzygnięcie ogłoszono podczas uroczystości w OSP w Piastowie, gdzie powstaje gazociąg Mory–Reguły – element rozbudowy systemu przesyłowego gazu w aglomeracji warszawskiej.

Duże zainteresowanie wśród strażaków

Pierwsza edycja została ogłoszona w maju. W ciągu zaledwie trzech tygodni do GAZ-SYSTEM wpłynęły zgłoszenia od ponad 2 tys. ochotniczych straży pożarnych z całego kraju.

Wsparcie otrzymały 73 jednostki działające na terenach, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa spółki albo są realizowane jej inwestycje. Każda OSP mogła ubiegać się o dofinansowanie do 40 tys. zł.

Środki mogą zostać przeznaczone na:

  • zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  • wyposażenie ochronne, w tym środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • szkolenia, edukację oraz podnoszenie kwalifikacji strażaków ochotników.

Bezpieczeństwo lokalnych społeczności

– Rozwój strategicznych inwestycji musi iść w parze ze wzmacnianiem gotowości służb ratowniczych. Program „GAZ-SYSTEM dla bezpieczeństwa” to ważna inicjatywa, która przekłada tę odpowiedzialność na konkretne wsparcie jednostek OSP – powiedział Miłosz Motyka, minister energii. Dodał, że bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej oznacza również odpowiedzialność za ludzi i lokalne społeczności.

Minister podkreślił, że budowanie odporności państwa i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe nie jest możliwe bez silnego systemu opartego na OSP. Strażacy ochotnicy są często pierwszymi, którzy mogą podjąć działania ratownicze najbliżej miejsca zdarzenia.

– Bezpieczeństwo jest jednym z fundamentów działalności GAZ-SYSTEM. Rozumiemy je nie tylko jako dbałość o niezawodność dostaw gazu, ale także jako odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonujemy – zaznaczył Adam Bryszewski, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM. Zapowiedział też kontynuację programu w kolejnych latach, wskazując na bardzo dużą skalę zainteresowania pierwszą edycją.

 

Kolejne wsparcie dla OSP

Program wpisuje się w politykę ESG GAZ-SYSTEM oraz strategiczne priorytety spółki dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka współpracuje z jednostkami OSP od wielu lat – od 2020 roku przekazała straży pożarnej blisko 3 mln zł. Dzięki tegorocznej edycji łączna wartość tego wsparcia wzrośnie do ponad 4 mln zł.

W Polsce działa ponad 15 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiących istotne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej. Dostęp do nowoczesnego wyposażenia i regularne szkolenia pozwalają druhom skuteczniej reagować na zagrożenia i nieść pomoc mieszkańcom.

Wybór Piastowa na miejsce ogłoszenia wyników nie był przypadkowy. Realizowany tam gazociąg Mory–Reguły ma zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność dostaw gazu w regionie, a jednocześnie pokazuje związek między rozwojem infrastruktury przesyłowej a wsparciem dla lokalnych służb ratowniczych.

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