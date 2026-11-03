Do 73 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski trafi blisko 1,5 mln zł wsparcia w ramach pierwszej edycji programu „GAZ-SYSTEM dla Bezpieczeństwa”. Pieniądze posłużą m.in. zakupowi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia ochronnego oraz finansowaniu szkoleń i rozwoju kompetencji druhów.

Do 73 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski trafi blisko 1,5 mln zł wsparcia w ramach pierwszej edycji programu „GAZ-SYSTEM dla Bezpieczeństwa”. Pieniądze posłużą m.in. zakupowi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia ochronnego oraz finansowaniu szkoleń i rozwoju kompetencji druhów.

Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Energii oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jego rozstrzygnięcie ogłoszono podczas uroczystości w OSP w Piastowie, gdzie powstaje gazociąg Mory–Reguły – element rozbudowy systemu przesyłowego gazu w aglomeracji warszawskiej.

Duże zainteresowanie wśród strażaków

Pierwsza edycja została ogłoszona w maju. W ciągu zaledwie trzech tygodni do GAZ-SYSTEM wpłynęły zgłoszenia od ponad 2 tys. ochotniczych straży pożarnych z całego kraju.

Wsparcie otrzymały 73 jednostki działające na terenach, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa spółki albo są realizowane jej inwestycje. Każda OSP mogła ubiegać się o dofinansowanie do 40 tys. zł.

Środki mogą zostać przeznaczone na:

zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

wyposażenie ochronne, w tym środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

szkolenia, edukację oraz podnoszenie kwalifikacji strażaków ochotników.

Bezpieczeństwo lokalnych społeczności

– Rozwój strategicznych inwestycji musi iść w parze ze wzmacnianiem gotowości służb ratowniczych. Program „GAZ-SYSTEM dla bezpieczeństwa” to ważna inicjatywa, która przekłada tę odpowiedzialność na konkretne wsparcie jednostek OSP – powiedział Miłosz Motyka, minister energii. Dodał, że bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej oznacza również odpowiedzialność za ludzi i lokalne społeczności.

Minister podkreślił, że budowanie odporności państwa i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe nie jest możliwe bez silnego systemu opartego na OSP. Strażacy ochotnicy są często pierwszymi, którzy mogą podjąć działania ratownicze najbliżej miejsca zdarzenia.