Energetyka

Gaz jako pomost transformacji. Europejski sektor energetyczny walczy o dostęp do funduszy UE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wraz z Eurogas i innymi organizacjami branżowymi apeluje, aby budżet UE na lata 2028–2034 umożliwiał finansowanie inwestycji gazowych i ciepłowniczych, które realnie ograniczają emisje. Chodzi przede wszystkim o zastępowanie najbardziej emisyjnych źródeł energii jednostkami gazowymi oraz rozwój kogeneracji i ciepłownictwa systemowego.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

30 października 2026, 12:40
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE

Elektrociepłownia w Krakowie

fot: PGE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wraz z Eurogas i innymi organizacjami branżowymi apeluje, aby budżet UE na lata 2028–2034 umożliwiał finansowanie inwestycji gazowych i ciepłowniczych, które realnie ograniczają emisje. Chodzi przede wszystkim o zastępowanie najbardziej emisyjnych źródeł energii jednostkami gazowymi oraz rozwój kogeneracji i ciepłownictwa systemowego.

O co chodzi w sporze o DNSH?

Sednem stanowiska jest zasada DNSH (do no significant harm – „nie czyń poważnych szkód”). Określa ona warunki środowiskowe i klimatyczne, jakie muszą spełniać projekty korzystające ze środków unijnych: finansowanie nie może wspierać inwestycji istotnie szkodzących celom środowiskowym UE.

Komisja Europejska przygotowuje jednolite wytyczne stosowania DNSH dla przyszłej perspektywy budżetowej 2028–2034. Mają one zastąpić obecne, rozproszone podejście, które branża ocenia jako źródło nadmiernego obciążenia administracyjnego, złożoności i niepewności prawnej. Wytyczne mają zostać opublikowane do 1 stycznia 2027 r.

Postulaty PKEE i europejskiej branży

Wspólne stanowisko podkreśla przejściową rolę gazu w transformacji energetycznej. Sektor chce, aby w uzasadnionych przypadkach unijne środki mogły wspierać m.in. konwersję jednostek węglowych na gazowe oraz dostosowanie infrastruktury gazowej do nowych zastosowań.

Organizacje postulują również wsparcie dla kogeneracji i ciepłownictwa systemowego, które mogą ograniczać emisje w miejskich systemach ciepłowniczych i zwiększać efektywność wykorzystania paliw. Ich zdaniem ocena DNSH powinna uwzględniać rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko, dostępność alternatyw oraz ich koszty, a nie automatycznie wykluczać całych technologii.

Mniej biurokracji, więcej bezpieczeństwa dostaw

Branża wskazuje, że ocena DNSH nie powinna powielać ocen środowiskowych już wymaganych na podstawie obowiązującego prawa UE. W przypadku projektów badawczych i innowacyjnych postuluje uproszczenie procedury oraz dostosowanie jej do skali i poziomu ryzyka przedsięwzięcia.

Ważnym elementem stanowiska jest także bezpieczeństwo dostaw energii. PKEE i sygnatariusze apelują, aby zostało ono wyraźnie ujęte jako przesłanka stosowania wyjątków kryzysowych od zasady DNSH. Komisja w konsultowanym podejściu przewiduje wyjątki m.in. dla sytuacji kryzysowych oraz przypadków nadrzędnego interesu publicznego.

Kto podpisał stanowisko

Obok PKEE i inicjatora apelu – Eurogas – stanowisko poparły:

  • EUGINE,
  • FuelsEurope,
  • EUTurbines,
  • IOGP.

Inicjatywa wzmacnia wcześniejsze postulaty PKEE zgłoszone w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia dostępu do unijnego finansowania dla inwestycji niezbędnych w polskiej transformacji energetycznej.

Dlaczego to ważne dla Polski?

Dla Polski kwestia ma szczególne znaczenie ze względu na skalę ciepłownictwa i wciąż znaczącą rolę węgla w sektorze ciepła. Możliwość finansowania przejściowych inwestycji gazowych oraz modernizacji systemów ciepłowniczych mogłaby przyspieszyć odejście od najbardziej emisyjnych źródeł, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności dostaw energii.

Przeciwnicy takiego podejścia mogą jednak wskazywać, że wsparcie nowych infrastruktur gazowych grozi utrwaleniem zależności od paliw kopalnych. Kluczową kwestią w pracach nad wytycznymi będzie więc znalezienie równowagi między redukcją emisji, bezpieczeństwem energetycznym, kosztami dla odbiorców i tempem rozwoju odnawialnych oraz niskoemisyjnych źródeł energii.

Powiązane tematy:

pkee polski komitet energii elektrycznej ciepłownictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Prąd

Energia pod kontrolą. Enea Operator uruchomiła nowe funkcjonalności w Portalu Odbiorcy

Klienci Enei Operator mogą już korzystać z dwóch nowych narzędzi dostępnych w Portalu Odbiorcy. Kalkulator Taryf pomaga wybrać najkorzystniejszy sposób rozliczania energii, a zdalna aktywacja usługi HAN umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii i integrację licznika z rozwiązaniami inteligentnego domu.

OZE

Domański:  Do 2040 roku możliwa instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku

Do 2040 roku możliwa jest instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku - podkreślił w piątek w Gdańsku minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że wkrótce z nowootwartego Terminala T5 ruszy transport ponad 107 turbin wiatrowych do budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

Gaz

Ceny gazu w Europie znów przekraczają 100 euro wobec obaw o kolejne ataki na Iran

- Ceny gazu ziemnego w Europie ponownie wzrosły powyżej 100 euro za megawatogodzinę w obliczu obaw, że USA mogą wznowić działania zbrojne przeciwko Iranowi, co mogłoby doprowadzić do przedłużenia zakłóceń w dostawach z Bliskiego Wschodu.

Prąd

Orlen Charge z jesienną promocją. Niższe ceny ładowania pojazdów elektrycznych

Orlen rozwija infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i zachęca kierowców do korzystania z sieci Orlen Charge. Od 30 października od godz. 9:00 do 16 listopada do północy użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY płacą za ładowanie o 50 groszy mniej za każdą kilowatogodzinę na złączach DC i o 36 groszy mniej na złączach AC. Promocyjne ceny wynoszą odpowiednio 2,19 zł/kWh i 1,59 zł/kWh. 