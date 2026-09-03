Polska ma zapewnienia ze strony USA i sekretarza handlu Howarda Lutnicka o kolejnych amerykańskich inwestycjach w Polsce po G20 - poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas szczytu CEE AI Summit w Pradze.

Polska ma zapewnienia ze strony USA i sekretarza handlu Howarda Lutnicka o kolejnych amerykańskich inwestycjach w Polsce po G20 - poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas szczytu CEE AI Summit w Pradze.

- To było bardzo dobre G20, na którym spotkali się przedstawiciele ministerstw państw G20 do spraw innowacji. Rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać nowa technologia użytkowana przez człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji - wskazał Gawkowski.

- Państwa popierające zobowiązały się do kilku rzeczy. Przede wszystkim do inwestowania w badania podstawowe, czyli ułatwienia w przechodzeniu od badań do wdrożeń, wzajemnego zaufanego wdrażania technologii oraz tworzenia nowych regulacji tylko wtedy, gdy technologie powodują rzeczywiste problemy - dodał.

Wicepremier brał udział w części szczytu w Chapel Hill w Stanach Zjednoczonych, poświęconym innowacjom.

Innowacyjne technologie

Szef resortu cyfryzacji wskazał, że oprócz rozmów bilateralnych z przedstawicielami krajów wchodzących w skład G20, Polska odbyła również rozmowy czołowymi postaciami globalnego rynku technologicznego.

- Szczególną uwagę zwracam na spotkanie bilateralne, które odbyłem z Howardem Lutnikiem - sekretarzem handlu USA. Rozmawialiśmy o wspólnych amerykańskich inwestycjach, które mogłyby w najbliższych miesiącach pojawić się w Polsce - powiedział.

Wyjaśnił, że rozmowy dotyczyły głównie innowacyjnych technologii.

- Sekretarz handlu USA Howard Lutnick powiedział, że będzie zachęcał amerykańskie firmy do inwestowania w Polsce. Uważa, że Polska powinna być stałym członkiem G20, że dzisiaj jest najszybciej rosnącą gospodarką spośród tych, które są partnerami USA - wskazał wicepremier.

- Zdaje sobie sprawę, że Polska inwestuje dzisiaj najwięcej środków finansowych w NATO dla swojej obronności. Te wszystkie argumenty, łącznie z tym, że mamy jeden z najwyższych przyrostów gospodarczych, świadczą o tym, że powinniśmy być stałym członkiem G20 - dodał.

Jak poinformował, rozmowy z Howardem Lutickiem dotyczyły m.in. cyberbezpieczeństwa, zwiększenia zakresu współpracy z amerykańskimi korporacjami, które są odpowiedzialne za AI.