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Fortum zamyka kontraktację inwestycji za 121 mln zł w Zabrzu. Powstanie kocioł elektrodowy 55 MW i gigantyczny akumulator ciepła

Fortum sfinalizowało kontraktację kluczowych prac przy budowie kotła elektrodowego i akumulatora ciepła w Elektrociepłowni Zabrze. 7 września spółka podpisała ostatnią z umów – na zasilanie kotła i modernizację infrastruktury elektrycznej, zamykając tym samym przygotowania do realizacji inwestycji o wartości około 121 mln zł.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

10 września 2026, 12:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Fortum

W Elektrociepłowni Zabrze powstanie kocioł elektrodowy i akumulator ciepła

fot: Fortum

Fortum sfinalizowało kontraktację kluczowych prac przy budowie kotła elektrodowego i akumulatora ciepła w Elektrociepłowni Zabrze. 7 września spółka podpisała ostatnią z umów – na zasilanie kotła i modernizację infrastruktury elektrycznej, zamykając tym samym przygotowania do realizacji inwestycji o wartości około 121 mln zł.

Trzy filary jednej inwestycji

Projekt został podzielony na trzy powiązane ze sobą zakresy, które łącznie mają zwiększyć elastyczność produkcji i magazynowania ciepła w systemie ciepłowniczym Zabrza.

  • Akumulator ciepła (1200 MWh) – za budowę odpowiada konsorcjum Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. i KELVIN Sp. z o.o., z technologią szwedzkiej firmy Rodoverken AB. Zbiornik o wysokości około 47 metrów pomieści około 30 tys. m³ gorącej wody, działając jak „wielki termos” dla sieci ciepłowniczej.
  • Kocioł elektrodowy (55 MW) – dostawcą i monterem jest Bilfinger ISP Poland Sp. z o.o., z technologią duńskiej INOPOWER. Urządzenie będzie przekształcać nadmiar energii elektrycznej z systemu w ciepło, które w razie potrzeby trafi do odbiorców lub zostanie zmagazynowane.
  • Zasilanie i modernizacja infrastruktury elektrycznej – również w zakresie Bilfinger ISP Poland, obejmujące kompleksową instalację zasilającą kocioł oraz modernizację układów zasilania, zabezpieczeń generatora i transformatorów. Podpisanie tej umowy 7 września domknęło kontraktację głównych prac.

Nadzór inwestorski nad projektem sprawuje ILF Consulting Engineers Polska, zaangażowany także w modernizację kotła fluidalnego w EC Zabrze.

Większa elastyczność i rozdzielenie produkcji od zużycia

Połączenie kotła elektrodowego z akumulatorem ciepła da operatorom nowe możliwości dopasowania produkcji do zapotrzebowania i sytuacji w systemie elektroenergetycznym.

  • Kocioł elektrodowy będzie dodatkowym źródłem ciepła, uruchamianym w momentach dużej dostępności energii elektrycznej.
  • Akumulator pozwoli przechować wyprodukowane wcześniej ciepło i oddać je do sieci w szczycie zapotrzebowania.
  • Dzięki temu moment produkcji ciepła będzie mógł być przesunięty w czasie względem momentu jego wykorzystania przez odbiorców.

– Połączenie obu technologii jest kluczowe: kocioł daje dodatkowe źródło produkcji, a akumulator umożliwia magazynowanie i późniejsze wykorzystanie ciepła. Zyskujemy możliwość przesuwania produkcji w czasie i większą elastyczność całego układu – mówi Wojciech Trzebieniak, kierownik projektu dekarbonizacji EC Fortum w Zabrzu.

Element szerszego programu dekarbonizacji EC Zabrze

Inwestycja w kocioł elektrodowy i akumulator ciepła jest częścią kompleksowego programu dekarbonizacji Elektrociepłowni Zabrze realizowanego przez Fortum. Obejmuje on:

  • modernizację kotła fluidalnego i infrastruktury paliwowej,
  • budowę kotła elektrodowego 55 MW i akumulatora ciepła 1200 MWh.

Po zakończeniu prac podstawowy miks paliwowy kotła fluidalnego ma składać się w około 70 proc. z biomasy i w 30 proc. z RDF (paliwa alternatywnego z odpadów). Kocioł elektrodowy i akumulator mają zwiększyć elastyczność produkcji ciepła i umożliwić wykorzystanie energii elektrycznej do jego wytwarzania.

Łączna wartość programu dekarbonizacji EC Zabrze wynosi około 490 mln zł, z czego około 121 mln zł przypada na budowę kotła elektrodowego i akumulatora ciepła.

Fortum: redukcja emisji CO₂ o około 90 proc. w skali programu

Program w Zabrzu wpisuje się w szerszy plan dekarbonizacji aktywów Fortum w Polsce, obejmujący również modernizację Elektrociepłowni Częstochowa. W skali całego programu Fortum zakłada ograniczenie bezpośrednich emisji CO₂ z własnych instalacji o około 90 proc.

Wcześniej koncern poinformował, że modernizacja EC Zabrze o wartości około 85 mln euro ma pozwolić na całkowite odejście od węgla do końca 2027 roku, z docelowym miksem 70 proc. biomasy i 30 proc. RDF od 2028 roku. Zabrzańska elektrociepłownia dostarcza ciepło do blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych.

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