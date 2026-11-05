Polskie Elektrownie Jądrowe oraz konsorcjum Westinghouse-Bechtel dążą do tego, by zamknąć negocjacje umowy EPC na budowę elektrowni jądrowej do końca tego roku, ale jej podpisanie nastąpi w przyszłym roku - poinformował prezes PEJ Marek Woszczyk.

Polskie Elektrownie Jądrowe oraz konsorcjum Westinghouse-Bechtel dążą do tego, by zamknąć negocjacje umowy EPC na budowę elektrowni jądrowej do końca tego roku, ale jej podpisanie nastąpi w przyszłym roku - poinformował prezes PEJ Marek Woszczyk.

Dodał, że zostało potwierdzone z Amerykanami, iż zatrzymanie prezesa Westinghouse w Polsce nie ma wpływu na negocjacje.

- Trzymamy się tego i dążymy do tego, żeby faktycznie zamknąć negocjacje w tym roku. Ale żadna ze stron sobie nie zagwarantuje, że to się na pewno stanie - powiedział Woszczyk.

- Podpisanie umowy to jest na pewno przyszły rok, bo zamknięcie negocjacji to jest jedno, to jest na poziomie zarządów spółek negocjujących. Natomiast potem ta umowa musi być poddana zgodom korporacyjnym, czyli rady nadzorcze, organy właścicielskie. To równie ważny proces - dodał.

Zatrzymany prezes

Pytany o zatrzymanie obecnego prezesa Westinghouse w Polsce w związku z nieprawidłowościami przy budowie elektrowni w Ostrołęce, odparł, że nie ma to wpływu na negocjacje z Amerykanami umowy ws. budowy elektrowni jądrowej.

- Nie widzimy takiego wpływu, absolutnie. Zresztą potwierdziliśmy sobie to wczoraj z Amerykanami. Sytuacja może nie jest tuzinkowa, ale przewidywaliśmy różne zdarzenia, np. trwałą chorobę jednego z kluczowych negocjatorów. Zawsze mamy backup - dodał.

Jak zaznaczył, sam proces negocjacji po stronie PEJ to jest od 100 do 150 zaangażowanych osób, różnych specjalistów, zależnie od rozdziału czy negocjowanej tematyki, i podobnie jest po stronie amerykańskiej.

- Polskie przedstawicielstwo, polskie spółki czy Bechtela czy Westinghouse'a to są spółki operacyjne. Realizujemy te negocjacje z Amerykanami bardzo często. Już niebawem wylatujemy do Stanów Zjednoczonych, bo przenosimy te negocjacje - dodał.

Na początku października minister energii Miłosz Motyka poinformował, że strona polska jest gotowa podpisać do końca roku umowę z amerykańskim wykonawcą pierwszej w kraju elektrowni jądrowej, jeśli zostaną spełnione warunki korzystne dla polskiego przemysłu.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe 23 września poinformowała o porozumieniu w negocjacjach z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel w sprawie głównych warunków handlowych dot. umowy na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak wskazała PEJ, strony prowadzące negocjacje są zdeterminowane do ich zakończenia do końca roku.

Chodzi o umowę na generalną realizację inwestycji

Chodzi o umowę na generalną realizację inwestycji (EPC - engineering, procurement, and construction contract). Obecnie współpraca pomiędzy PEJ a konsorcjum odbywa się na podstawie umowy pomostowej (EDA - engineering development agreement), podpisanej w kwietniu 2025 r., po zakończeniu obowiązywania umowy na usługi projektowe. W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że agenci CBA zatrzymali 25 osób ws. inwestycji w nowy blok Elektrowni Ostrołęka.

Chodzi o wyrządzenie szkody wskutek niekompetencji i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządów i rad nadzorczych. Śledztwo obejmujące lata 2018-2019 dotyczy działania na szkodę spółek Elektrownia Ostrołęka, Enea oraz Energa. Zatrzymany w środę prezes Westinghouse w Polsce Mirosław Kowalik był w tym okresie prezesem Enei.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.