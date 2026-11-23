Do przyjęcia tekstu potrzebna jest niemal jednomyślna zgoda. Kilka krajów stanowczo sprzeciwiło się brakowi w propozycji wzmianki o wycofywaniu spalania paliw kopalnych.

Do przyjęcia tekstu deklaracji potrzebna była jednomyślna zgoda. Jednak kilka krajów stanowczo sprzeciwiło się brakowi w propozycji wzmianki o wycofywaniu spalania paliw kopalnych, które zdaniem naukowców napędza zmiany klimatu.

Do przyjęcia tekstu potrzebna jest niemal jednomyślna zgoda. Kilka krajów stanowczo sprzeciwiło się brakowi w propozycji wzmianki o wycofywaniu spalania paliw kopalnych.

Kraje uczestniczące w najdłużej trwającej w historii konferencji klimatycznej ONZ, COP31, nie osiągnęły porozumienia w sprawie wspólnej deklaracji - poinformował przewodniczący konferencji i turecki minister środowiska Murat Kurum. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wyraził rozczarowanie ich wynikiem.

Debata delegatów na sesji plenarnej trwa. Unia Europejska i kilka krajów, w tym Panama i Wyspy Marshalla, odrzuciły ostateczny projekt deklaracji, w którym nie wspomina się o paliwach kopalnych, głównej przyczynie globalnego ocieplenia.

- Rozumiem, że nie było porozumienia w sprawie tego tekstu. Dlatego nie podjęto tych decyzji – powiedział Kurum na sesji plenarnej, odnosząc się do kontrowersyjnego tekstu, który nie przewiduje nawet stopniowego przejścia od węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, których spalanie uwalnia gazy cieplarniane do atmosfery, do innych źródeł energii.

- Nie możemy nic zrobić, zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy. Ponieważ jest 196 krajów, to one podejmą decyzje, a my je uszanujemy. Nie zostanie przedłożony żaden nowy tekst – powiedział turecki minister, który przedstawił projekt deklaracji w minioną niedzielę wieczorem.

Irlandzka prezydencja w UE oświadczyła, że UE i jej państwa członkowskie nie zaakceptują ostatecznego projektu umowy.

- Nie poprzemy ostatecznej deklaracji ani porozumienia z Antalyi, które nawet nie wspomina o paliwach kopalnych, będących kluczowym czynnikiem napędzającym zmiany klimatu – powiedział irlandzki minister środowiska Darragh O’Brien, którego kraj sprawuje rotacyjne przewodnictwo w UE.

O’Brien dodał, że konferencja klimatyczna była „zdominowana przez kilka państw naftowych”. „

- To powinien być moment powrotu do rzeczywistości, a polityka klimatyczna powinna opierać się na rzeczywistości – uściślił.

Panama, która otwarcie krytykowała przebieh konferencji i groziła opuszczeniem jej, również sprzeciwiła się proponowanej deklaracji, twierdząc, że nie odzwierciedla ona powagi kryzysu klimatycznego.

Minister środowiska Panamy Juan Carlos Navarro powiedział na początku tygodnia, że rozmowy zostały przejęte przez „mafię naftową” i wymagają reformy. Wyspy Marshalla również odrzuciły deklarację.

Do przyjęcia tekstu deklaracji potrzebna była jednomyślna zgoda. Jednak kilka krajów stanowczo sprzeciwiło się brakowi w propozycji wzmianki o wycofywaniu spalania paliw kopalnych, które zdaniem naukowców napędza zmiany klimatu. Może być to w pewnym sensie niezrozumiałe, bowiem propozycja określa konkretny cel dla technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Popiera ją zresztą przemysł naftowy.

Konferencja COP31 pobiła w niedzielę rekord najdłuższej konferencji klimatycznej ONZ. Rozmowy przedłużyły się o 44 godziny z powodu utrzymujących się sporów. Tegoroczna konferencja, która rozpoczęła się 9 listopada i miała zakończyć się w piątek, pobiła rekord ustanowiony podczas COP25 w Madrycie w 2019 r. Ostatnia sesja plenarna zakończyła się w niedzielę o 13:55 zamiast o 18:00 w piątek – wyliczył niezależny serwis informacyjny Earth Negotiations Bulletin.

Ostatni szczyt klimatyczne ONZ, który nie zakończył się porozumieniem, miało miejsce w Kopenhadze w 2009 r.

Warto też wspomnieć, że podczas konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji zaprezentowano nową globalną deklarację, której celem jest przyspieszenie rozwoju dachowych elektrowni słonecznych na całym świecie.

Jak donosi RenewablesNow, inicjatywa, będąca jednym z pierwszych rezultatów tegorocznej konferencji COP, ma na celu podwojenie liczby gospodarstw domowych korzystających z energii słonecznej i osiągnięcie łącznej liczby 300 mln gospodarstw domowych zasilanych energią słoneczną do 2030 r. Dobrowolna i prawnie niewiążąca Globalna Deklaracja w sprawie Energii Słonecznej na Dachach została poparta przez szereg państw będących stronami Porozumienia Paryskiego. Deklaracja jest częścią inicjatywy „300 mln domów zasilanych energią słoneczną”, której celem jest znaczne zwiększenie wykorzystania energii słonecznej bezpośrednio w domach.

Dokument wzywa rządy do uproszczenia procedur wydawania pozwoleń na instalację dachowych systemów fotowoltaicznych oraz włączenia zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej do swoich strategii energetycznych i klimatycznych, a także bardziej przystępnego finansowanie dla gospodarstw domowych, modernizacji sieci dystrybucyjnych, sprawiedliwego dostępu do energii słonecznej oraz rozszerzenia szkoleń zawodowych dla pracowników tego sektora. Australia stała się pierwszym krajem, który poparł tę deklarację podczas spotkania Pacyfiku przed konferencją COP na Fidżi na początku października 2026 r. Według australijskiego ministra klimatu i energii Chrisa Bowena, około jedno na trzy australijskie gospodarstwa domowe ma zainstalowane panele słoneczne, co czyni ten kraj światowym liderem w dziedzinie fotowoltaiki dachowej.