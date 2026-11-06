Orlen liczy na osiągnięcie w ciągu miesiąca porozumienia z partnerami przy projekcie budowy małych reaktorów jądrowych SMR - poinformował w czwartek prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Orlen liczy na osiągnięcie w ciągu miesiąca porozumienia z partnerami przy projekcie budowy małych reaktorów jądrowych SMR - poinformował w czwartek prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

- Chcemy mieć wpływ na bezpieczeństwo tego projektu, na proces zakupowy, na realizację projektu oraz na jego budżet. To było przedmiotem wstępnego porozumienia, które podpisaliśmy, tak zwanego porozumienia parasolowego. Przed nami jest skomplikowana i trudna ścieżka negocjacji szczegółowych zapisów tego porozumienia - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podczas czwartkowej konferencji prasowej.

- Mamy nadzieję, że dokonamy tego w ciągu miesiąca. To jest bardzo trudny plan, on się może przedłużyć, ale to jest przedmiotem naszych negocjacji z partnerem - dodał.

Pod koniec października Orlen, SGE oraz Orlen Synthos Green Energy (OSGE) zawarły Porozumienie Parasolowe, które określa ramy dalszej współpracy przy rozwoju małych reaktorów jądrowych w technologii BWRX-300.

Porozumienie przewiduje, że projekt elektrowni we Włocławku będzie realizowany etapami przez spółkę celową BWRX-300 Włocławek sp. z o.o., kontrolowaną przez Orlen. Podano, że dla każdego etapu zostaną określone harmonogram, budżet i zakres prac, a finansowanie kolejnych etapów będzie powiązane z realizacją wcześniejszych założeń.