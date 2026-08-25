30 września i 1 października 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Energy Days – wydarzenie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, inwestycjom i technologiom kształtującym przyszłość sektora energii. W ciągu dwóch dni przedstawiciele sektora energii, przemysłu, administracji i nauki będą rozmawiać o transformacji energetycznej, bezpieczeństwie dostaw, local contencie, rozwoju infrastruktury oraz inwestycjach w branży. Rejestracja na wydarzenie jest już dostępna na stronie.

30 września i 1 października 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Energy Days – wydarzenie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, inwestycjom i technologiom kształtującym przyszłość sektora energii. W ciągu dwóch dni przedstawiciele sektora energii, przemysłu, administracji i nauki będą rozmawiać o transformacji energetycznej, bezpieczeństwie dostaw, local contencie, rozwoju infrastruktury oraz inwestycjach w branży. Rejestracja na wydarzenie jest już dostępna na stronie.

Energy Days 2026 ma być miejscem spotkania osób, które nie tylko obserwują zmiany zachodzące na rynku energii, ale bezpośrednio uczestniczą w ich wdrażaniu. W Katowicach spotkają się przedstawiciele największych grup energetycznych, operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, przedsiębiorstwa przemysłowe, inwestorzy, instytucje finansowe, administracja publiczna, organizacje branżowe, uczelnie, startupy technologiczne oraz dostawcy rozwiązań dla energetyki.



– Energy Days tworzymy jako miejsce, w którym o transformacji energetycznej rozmawia się przede wszystkim przez pryzmat konkretnych decyzji, inwestycji i technologii. Polska energetyka stoi dziś przed wyjątkowym wyzwaniem – musi jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo dostaw, odpowiadać na potrzeby przemysłu i gospodarki oraz budować konkurencyjność w warunkach dynamicznych zmian technologicznych i geopolitycznych. Dlatego chcemy, aby w Katowicach przy jednym stole spotkali się decydenci, liderzy biznesu, inwestorzy, eksperci i dostawcy rozwiązań. Energy Days ma być przestrzenią nie tylko do wymiany opinii, ale przede wszystkim do nawiązywania współpracy i przekuwania dyskusji w konkretne projekty – mówi Aleksandra Helbin, redaktor naczelna WNP.

Energetyka w czasach strategicznych zmian

Transformacja energetyczna wchodzi w etap, w którym obok celów klimatycznych coraz większego znaczenia nabierają bezpieczeństwo, dostępność energii i konkurencyjność gospodarki. Skala planowanych inwestycji wymaga jednocześnie rozbudowy sieci, rozwoju nowych źródeł wytwarzania, zwiększenia możliwości magazynowania energii oraz budowy krajowych kompetencji i łańcuchów dostaw. To właśnie praktyczny wymiar tych zmian znajdzie się w centrum Energy Days 2026. Organizatorzy zapowiadają kilkadziesiąt debat, prezentacji, sesji eksperckich, spotkań biznesowych i wydarzeń specjalnych.

Atom, OZE i nowe technologie

Jednym z najważniejszych tematów będzie przyszłość systemu elektroenergetycznego. Rosnący udział źródeł odnawialnych, rozwój nowych mocy wytwórczych i elektryfikacja kolejnych obszarów gospodarki oznaczają konieczność modernizacji infrastruktury oraz zwiększenia jej elastyczności. W tym kontekście istotne miejsce w debacie zajmą sieci, magazyny energii i rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie systemem.



Program Energy Days obejmie również kluczowe kierunki rozwoju nowych mocy wytwórczych. W centrum uwagi znajdą się m.in. energetyka jądrowa i małe reaktory modułowe (SMR), odnawialne źródła energii, w tym offshore, lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika, a także biogaz i wodór. Ważnym elementem dyskusji będzie nie tylko sama technologia, ale również finansowanie, harmonogramy realizacji oraz zdolność polskiej gospodarki do uczestniczenia w największych projektach inwestycyjnych.

Transformacja dotyczy bowiem nie tylko sektora energii. Jej konsekwencje odczuwają przedsiębiorstwa przemysłowe, dla których koszty i dostępność energii stają się jednym z kluczowych czynników konkurencyjności. Dlatego podczas Energy Days rozmawiać będą również przedstawiciele przemysłu – o kosztach transformacji, sposobach ograniczania zużycia energii, nowych modelach zaopatrzenia oraz możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Ważnym obszarem tematycznym będzie cyfryzacja. Rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacja procesów, inteligentne zarządzanie infrastrukturą oraz cyberbezpieczeństwo coraz mocniej wpływają na funkcjonowanie sektora energetycznego. Cyfrowa transformacja może zwiększać efektywność i elastyczność systemu, ale jednocześnie wymaga nowych kompetencji oraz odpowiedniego podejścia do bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Polscy przedsiębiorcy z ważną rolą

Tegoroczna edycja Energy Days poświęci wiele uwagi zagadnieniu jakim jest local content, czyli udziałowi polskich przedsiębiorstw, kompetencji i produktów w realizacji inwestycji energetycznych. Skala planowanych inwestycji oznacza dla polskich firm możliwość wejścia w projekty o bezprecedensowej wartości i znaczeniu dla gospodarki. Rozwój energetyki, infrastruktury sieciowej, przemysłu oraz nowych technologii będzie generował popyt na produkty, usługi i kompetencje krajowych przedsiębiorstw. To moment, w którym firmy mogą nie tylko uczestniczyć w realizacji wielkich projektów transformacyjnych, ale także inwestować we własne moce produkcyjne, rozwijać kompetencje i budować pozycję na rynku, który w najbliższych latach będzie potrzebował nowych dostawców i wykonawców na dużą skalę.



Rozwój krajowych łańcuchów dostaw może z jednej strony zwiększać bezpieczeństwo gospodarcze, z drugiej – tworzyć szanse rozwojowe dla polskiego przemysłu. Właśnie dlatego temat potencjału krajowych wykonawców, dostawców i podwykonawców będzie obecny zarówno w programie konferencyjnym, jak i podczas wydarzeń towarzyszących, w tym Suppliers’ Day – Dni Dostawców dla energetyki.

Energy Days ma być więc nie tylko miejscem dyskusji o kierunkach transformacji, lecz także przestrzenią do nawiązywania konkretnych relacji biznesowych. Strefa EXPO pozwoli firmom zaprezentować najnowsze urządzenia, technologie i usługi, a wydarzenia networkingowe stworzą możliwość bezpośredniego spotkania inwestorów, dostawców, wykonawców i odbiorców energii.



Dwa dni, które mogą wyznaczyć kierunki transformacji

Przyszłość polskiej energetyki będzie w najbliższych latach zależeć od wielu czynników: tempa inwestycji, rozwoju infrastruktury, dostępności finansowania, stabilności regulacyjnej, możliwości wykorzystania potencjału polskiego przemysłu oraz zdolności do wdrażania nowych technologii. Energy Days 2026 ma być przestrzenią, w której te elementy spotkają się przy jednym stole. Wydarzenie odbędzie się 30 września i 1 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Wydarzenie będzie dostępne dla uczestników stacjonarnie oraz online. Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie: www.energydays.pl.



Organizatorem Energy Days jest Grupa PTWP