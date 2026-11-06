Energia wtedy, kiedy jest potrzebna. Enea buduje w Kozienicach 1,3 GW nowej mocy
W 2029 roku w Elektrowni Kozienice zaczną pracować dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1,3 GW. Będą reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na energię i wspierać krajowy system wtedy, gdy produkcja ze słońca i wiatru jest niższa. To bezpieczeństwo dla odbiorców i gospodarki, a jednocześnie inwestycja, która rozwija kompetencje krajowych firm: 75% prac i dostaw będzie realizowane przez dostawców i wykonawców działających w Polsce. Inwestycja o wartości 8,05 mld zł ma pełne finansowanie, a jej realizacja przechodzi z etapu prac przygotowawczych do budowy głównych obiektów instalacji.
fot: Enea
Elektrownia Kozienice - wizualizacja inwestycji
fot: Enea
W 2029 roku w Elektrowni Kozienice zaczną pracować dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1,3 GW. Będą reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na energię i wspierać krajowy system wtedy, gdy produkcja ze słońca i wiatru jest niższa. To bezpieczeństwo dla odbiorców i gospodarki, a jednocześnie inwestycja, która rozwija kompetencje krajowych firm: 75% prac i dostaw będzie realizowane przez dostawców i wykonawców działających w Polsce. Inwestycja o wartości 8,05 mld zł ma pełne finansowanie, a jej realizacja przechodzi z etapu prac przygotowawczych do budowy głównych obiektów instalacji.
Każdy blok osiągnie nominalną moc elektryczną brutto 668 MWe. Pierwszy ma zostać przekazany do eksploatacji 31 marca 2029 roku, drugi 30 czerwca 2029 roku. Łącznie około 1,3 GW nowych mocy pomoże częściowo wypełniać lukę powstającą wraz ze stopniowym wycofywaniem starszych jednostek węglowych i tworzyć warunki do dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii.
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https://energiapress.pl/news/6107/energia-wtedy-kiedy-jest-potrzebna-enea-buduje-w-kozienicach-1-3-gw-nowej-mocy