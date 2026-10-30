Energia pod kontrolą. Enea Operator uruchomiła nowe funkcjonalności w Portalu Odbiorcy
Klienci Enei Operator mogą już korzystać z dwóch nowych narzędzi dostępnych w Portalu Odbiorcy. Kalkulator Taryf pomaga wybrać najkorzystniejszy sposób rozliczania energii, a zdalna aktywacja usługi HAN umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii i integrację licznika z rozwiązaniami inteligentnego domu.
fot: Enea
fot: Enea
Klienci Enei Operator mogą już korzystać z dwóch nowych narzędzi dostępnych w Portalu Odbiorcy. Kalkulator Taryf pomaga wybrać najkorzystniejszy sposób rozliczania energii, a zdalna aktywacja usługi HAN umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii i integrację licznika z rozwiązaniami inteligentnego domu.
Portal Odbiorcy Enei Operator daje klientom dostęp do danych pozyskiwanych bezpośrednio z liczników zdalnego odczytu.
Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić zużycie energii niemal na bieżąco, analizować trendy, dodawać wiele punktów poboru do jednego konta, porównywać okresy rozliczeniowe i lepiej rozumieć, w jaki sposób korzystają z energii. Portal stanowi wygodne centrum zarządzania danymi pomiarowymi, a rozwijane sukcesywnie funkcjonalności pomagają podejmować świadome decyzje dotyczące zużycia energii i kosztów jej zakupu.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/6097/energia-pod-kontrola-enea-operator-uruchomila-nowe-funkcjonalnosci-w-portalu-odbiorcy