Energetyka

Energia pod kontrolą. Enea Operator uruchomiła nowe funkcjonalności w Portalu Odbiorcy

Klienci Enei Operator mogą już korzystać z dwóch nowych narzędzi dostępnych w Portalu Odbiorcy. Kalkulator Taryf pomaga wybrać najkorzystniejszy sposób rozliczania energii, a zdalna aktywacja usługi HAN umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii i integrację licznika z rozwiązaniami inteligentnego domu.

30 października 2026, 13:33
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

fot: Enea

Klienci Enei Operator mogą już korzystać z dwóch nowych narzędzi dostępnych w Portalu Odbiorcy. Kalkulator Taryf pomaga wybrać najkorzystniejszy sposób rozliczania energii, a zdalna aktywacja usługi HAN umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii i integrację licznika z rozwiązaniami inteligentnego domu.

Portal Odbiorcy Enei Operator daje klientom dostęp do danych pozyskiwanych bezpośrednio z liczników zdalnego odczytu. 

Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić zużycie energii niemal na bieżąco, analizować trendy, dodawać wiele punktów poboru do jednego konta, porównywać okresy rozliczeniowe i lepiej rozumieć, w jaki sposób korzystają z energii. Portal stanowi wygodne centrum zarządzania danymi pomiarowymi, a rozwijane sukcesywnie funkcjonalności pomagają podejmować świadome decyzje dotyczące zużycia energii i kosztów jej zakupu.


Więcej:

https://energiapress.pl/news/6097/energia-pod-kontrola-enea-operator-uruchomila-nowe-funkcjonalnosci-w-portalu-odbiorcy

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