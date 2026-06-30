Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Energą Operatorem umowę pożyczki na 300 mln zł, które mają być przeznaczone na cyfryzację i rozwój tzw. inteligentnej infrastruktury energetycznej - poinformował we wtorek BGK. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Energą Operatorem umowę pożyczki na 300 mln zł, które mają być przeznaczone na cyfryzację i rozwój tzw. inteligentnej infrastruktury energetycznej - poinformował we wtorek BGK. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Jak wynika z przekazanych przez bank informacji, kwota 300 mln zł, która wpłynie do należącej do Grupy Energa spółki Energa Operator, pochodzić będzie z instrumentu "Pożyczka na cyfryzację" finansowanego z KPO.

Pieniądze na modernizację, digitalizację i cyfryzację infrastruktury energetycznej

W tym wdrożenie inteligentnych liczników oraz systemów zarządzania siecią smart grids, czyli inteligentną sieć elektroenergetyczną zapewniającą również dwukierunkową komunikacją cyfrową.

"Dzięki temu możliwe będzie m.in. szybsze wykrywanie awarii, lepsze zarządzanie przepływami energii, ograniczanie strat w sieci czy sprawniejsze przyłączanie nowych odnawialnych źródeł energii" - wskazano w komunikacie BGK.

Pierwsza wiceprezes banku Marta Postuła, cytowana w komunikacie, zwróciła uwagę, że transformacja cyfrowa jest dziś nierozerwalnie sprzężona z transformacją energetyczną, konkurencyjnością przemysłu i szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa, także pod względem gospodarczym.

"Sektor energetyczny jest dziś infrastrukturą krytyczną zarówno jako kluczowy element rozwoju innowacyjnych technologii, jak i z punktu widzenia odporności państwa. Dlatego elastyczność sieci elektroenergetycznych oraz stabilność i cyberbezpieczeństwo poszczególnych elementów systemu pozostają kluczowe dla rozwoju gospodarczego, a dzisiejsza umowa stanowi kolejny krok w tym kierunku" - wskazała Postuła.

Prezes Energi Magdalena Kamińska poinformowała, że pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy Grupa Energa pozyskała już w zeszłym roku.

"Od tego czasu konsekwentnie realizujemy założony, największy w historii naszej grupy plan inwestycyjny, związany z siecią dystrybucyjną. To jednak nie tylko jej rozbudowa czy modernizacja. Nowoczesna sieć przyszłości, jaka jest niezbędna do realizacji założeń transformacji energetycznej, to infrastruktura cyfrowa na najwyższym poziomie, wzmacniająca odporność systemu energetycznego - zaznaczyła.

Transformacja to nie tylko OZE

Prezes Energi Operatora Robert Świerzyński zauważył, że transformacja energetyczna wymaga nie tylko rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale także nowoczesnej, elastycznej i cyfrowo zarządzanej sieci dystrybucyjnej.

"Przykładem jest choćby wdrożony w Enerdze Operatorze system zarzadzania ruchem sieci typu SCADA/ADMS, który odzwierciedla cyfrowo infrastrukturę dystrybucyjną, czy nasza cyfrowa baza pomiarowa, do której w każdej chwili napływają dane z zamontowanych na sieci ponad 3 mln liczników zdalnych" - przekazał.

"Pożyczka na cyfryzację" to instrument finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, realizowany przez BGK w ramach inwestycji "Wsparcie dla zaawansowanej transformacji cyfrowej".

Pomoc jest skierowana do przedsiębiorstw oraz jednostek sektora publicznego, które planują inwestycje w cyfryzację swojej działalności.

Finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zaawansowane technologie cyfrowe, infrastrukturę ICT oraz inteligentne sieci energetyczne. Pożyczka może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu netto, a minimalna kwota finansowania wynosi 5 mln zł. Instrument ma wspierać nowoczesne inwestycje, które zwiększają efektywność, bezpieczeństwo i odporność cyfrową przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Spółka Energa Operator należy w 100 proc. do Energi i pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej przesyłanej do odbiorców za pośrednictwem zarządzanej przez nią sieci elektroenergetycznej. Odpowiada też za rozwój, eksploatację i modernizację wykorzystywanej infrastruktury dystrybucyjnej.