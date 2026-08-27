Energa-Operator otrzyma dodatkowe ponad 126 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - poinformowała w czwartek Grupa Energa. Dzięki aneksowi do umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wartość preferencyjnej pożyczki na cyfryzację sieci energetycznej wzrosła do 433 mln zł.

Energa-Operator otrzyma dodatkowe ponad 126 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - poinformowała w czwartek Grupa Energa. Dzięki aneksowi do umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wartość preferencyjnej pożyczki na cyfryzację sieci energetycznej wzrosła do 433 mln zł.

Pożyczka pochodzi ze środków KPO, z instrumentu "Pożyczka na cyfryzację" i obejmuje refinansowanie inwestycji realizowanych do 2032 r. Środki mogą pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektów i będą wypłacane zgodnie z postępem inwestycji.

"Dodatkowe środki z KPO pozwolą nam szybciej wdrażać rozwiązania zwiększające niezawodność dostaw energii oraz możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Inwestujemy w inteligentną sieć, która będzie bardziej elastyczna, odporna na zakłócenia i gotowa na wyzwania transformacji energetycznej" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Energa-Operator ds. finansowych Marcin Biniaś.

"Pożyczka dywersyfikuje źródła kapitału, który pozyskujemy także ze środków pozataryfowych, dzięki czemu możemy skuteczniej planować wieloletnie inwestycje i ograniczać wpływ zmiennych kosztów finansowania na realizację projektów modernizacyjnych" - dodał wiceprezes.

Rozwój inteligentnych systemów zarządzania siecią

Jak podano, pozyskana kwota zostanie przeznaczona między innymi na rozwój inteligentnych systemów zarządzania siecią, modernizację infrastruktury teleinformatycznej, zwiększenie poziomu automatyzacji procesów sieciowych oraz dalsze wzmacnianie cyberbezpieczeństwa.

Przypomniano, że w czerwcu tego roku Energa-Operator pozyskała z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ponad 300 mln zł na cyfryzację i rozwój inteligentnej infrastruktury energetycznej. To kolejne środki otrzymane przez spółkę z KPO. Łącznie Energa-Operator zabezpieczyła już około 9,8 mld zł finansowania z unijnego planu odbudowy na realizację programu inwestycyjnego wartego ponad 40 mld zł, zaplanowanego do 2035 roku.

Energa-Operator jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar ok. 75 tys. km kw. na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego); dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski.

Energa jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN, największej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącej działalność na 9 rynkach macierzystych - w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii, Pakistanie i Austrii.