Energetyka

Enea inwestuje w przyszłych mistrzów i przedłuża współpracę z Polskim Związkiem Tenisa

Enea pozostaje sponsorem generalnym Polskiego Związku Tenisa Stołowego, kontynuując zaangażowanie w rozwój polskiego tenisa stołowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Podpisana trzyletnia umowa zapewni wsparcie dla programów szkoleniowych, popularyzacji dyscypliny i przygotowań reprezentantów Polski do najważniejszych imprez międzynarodowych.

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RED

3 lipca 2026, 13:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Enea

Enea wspiera Polski Związek Tenisa Stołowego od 2021 roku

fot: Enea

Enea pozostaje sponsorem generalnym Polskiego Związku Tenisa Stołowego, kontynuując zaangażowanie w rozwój polskiego tenisa stołowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Podpisana trzyletnia umowa zapewni wsparcie dla programów szkoleniowych, popularyzacji dyscypliny i przygotowań reprezentantów Polski do najważniejszych imprez międzynarodowych.

Enea wspiera Polski Związek Tenisa Stołowego od 2021 roku. Celem współpracy jest wsparcie zawodniczek i zawodników tenisa stołowego w drodze po sukcesy, a także rozwój szkolenia dzieci i młodzieży, popularyzacja aktywności fizycznej oraz promowanie tenisa stołowego wśród najmłodszych. Enea podkreśla znaczenie tej współpracy zarówno z perspektywy sportowej, jak i społecznej.


Więcej: https://energiapress.pl/news/5985/enea-inwestuje-w-przyszlych-mistrzow-i-przedluza-wspolprace-z-polskim-zwiazkiem-tenisa

 

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