Współpraca Enei z gnieźnieńskim klubem piłki ręcznej kobiet będzie kontynuowana przez dwa najbliższe sezony. Enea przedłużyła sponsoring tytularny Enea MKS Gniezno, potwierdzając swoje zaangażowanie w rozwój kobiecego szczypiorniaka oraz sportu w Gnieźnie.

Współpraca Enei z gnieźnieńskim klubem piłki ręcznej kobiet będzie kontynuowana przez dwa najbliższe sezony. Enea przedłużyła sponsoring tytularny Enea MKS Gniezno, potwierdzając swoje zaangażowanie w rozwój kobiecego szczypiorniaka oraz sportu w Gnieźnie.

W sezonach 2026/27 i 2027/28 gnieźnieński zespół występować będzie pod nazwą Enea MKS Gniezno. Przedłużenie współpracy oznacza kontynuację partnerstwa, które w 2025 roku zostało rozszerzone do rangi sponsoringu tytularnego.

Enea, która była związana z klubem już wcześniej, zdecydowała się wówczas na jeszcze mocniejsze zaangażowanie w działalność gnieźnieńskiego MKS-u. Decyzja o kontynuowaniu współpracy przez kolejne dwa sezony jest ważnym elementem budowania stabilności organizacyjnej klubu.



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https://energiapress.pl/news/6042/enea-i-mks-gniezno-razem-na-kolejne-dwa-sezony