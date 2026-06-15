Energetyka

Elektryfikacja sposobem na uniezależnienie się firm od importu paliw

Przedsiębiorstwa chcą się uniezależnić od paliw kopalnych m.in. dzięki elektryfikacji procesów przemysłowych - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie think tanku E3G oraz organizacji biznesowych We Mean Business Coalition i Global Renewables Alliance.

Pap

15 czerwca 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Efektywność energetyczna zdecydowanie jest powiązana z konkurencyjnością zarówno gospodarki, jak i przedsiębiorstw

fot: ARC

Przedsiębiorstwa chcą się uniezależnić od paliw kopalnych m.in. dzięki elektryfikacji procesów przemysłowych - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie think tanku E3G oraz organizacji biznesowych We Mean Business Coalition i Global Renewables Alliance.

Raport "Powering Up. Business Perspectives on Electrification" przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród 1994 liderów biznesu ze średnich i dużych przedsiębiorstw, o przychodach wynoszących co najmniej 1 mln dol., z 18 krajów: Australii, Brazylii, Chin, Kolumbii, Francji, Niemiec, Indii, Indonezji, Japonii, Kenii, Nigerii, Filipin, Polski, Republiki Południowej Afryki, Korei Południowej, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

"W następstwie drugiego poważnego kryzysu energetycznego w ciągu czterech lat, przedsiębiorstwa koncentrują się na ograniczeniu zależności od niestabilnych dostaw paliw kopalnych, a 91 proc. z nich oczekuje, że elektryfikacja poprawi ich bezpieczeństwo energetyczne" - podano w raporcie.

Wyniki sondażu pokazały, że według 79 proc. badanych, w tym 78 proc. polskich respondentów, potrzeba elektryfikacji stała się pilniejsza w czasach geopolitycznej niestabilności. Większość menedżerów planuje elektryfikację procesów w swoich przedsiębiorstwach do 2035 r. W przypadku Polski to 83 proc. ankietowanych

Według 78 proc. przedstawicieli firm w Polsce elektryfikacja to sposób na zwiększenie konkurencyjności, a według 84 proc. - poprawi ich bezpieczeństwo energetyczne. Z kolei 81 proc. badanych w Polsce liczy na to, że dzięki inwestycjom w sieci energetyczne będzie mieć dostęp do tańszej energii, a 92 proc. uważa, że Polska powinna odejść od paliw kopalnych.

"Jak pokazują wyniki badań, wyzwaniem dla systemu energetycznego jest równoważenie potrzeb biznesowych z tempem przygotowania infrastruktury energetycznej. Wymaga to współpracy między sektorami i integracji całej infrastruktury oraz jej dostosowania do potrzeb współczesnego systemu energetycznego" - skomentowała Agata Rudnicka, dyrektorka ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

"Przedsiębiorstwa doskonale wiedzą, skąd wieje wiatr zmian. Wyniki tego badania pokazują, że ich konkurencyjność zależy od tego, jak szybko uda im się przejść na energię odnawialną. Nic więc dziwnego, że ich głównym postulatem wobec rządów jest budowa i modernizacja sieci energetycznych, które ułatwią dostęp do taniej i niezawodnej energii elektrycznej" - dodał Bruce Douglas, prezes Global Renewables Alliance.

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