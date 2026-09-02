Jak zabezpieczyć telefon, rozpoznać pishing czy zadbać o bezpieczeństwo w mediach społecznościowych - takich m.in. informacji ma dostarczać nowa strona internetowa wiedza.cert.pl, zaprezentowana w środę przez ekspertów z należącego do NASK zespołu CERT Polska.

Jak zabezpieczyć telefon, rozpoznać pishing czy zadbać o bezpieczeństwo w mediach społecznościowych - takich m.in. informacji ma dostarczać nowa strona internetowa wiedza.cert.pl, zaprezentowana w środę przez ekspertów z należącego do NASK zespołu CERT Polska.

Eksperci z wchodzącego w skład NASK CERT Polska zorganizowali w środę spotkanie z dziennikarzami. Zaprezentowani nową stronę internetową wiedza.cert.pl, na której udostępniane będą informacje pomocne w ochronie infrastruktury cyfrowej przed atakami w instytucjach publicznych i prywatnych.

Pomogą specjalistom IT zadbać o bezpieczeństwo

Jak poinformowali szef CERT Polska w NASK Marcin Dudek, a także Iwona Prószyńska i specjalista ds. analizy zagrożeń w CERT Polska Krzysztof Zając, na stronie dostępne są informacje, które pomogą specjalistom oraz administratorom IT zadbać o bezpieczeństwo m.in. sieci, usług i stron internetowych.

Będzie tam również można znaleźć informacje, jak reagować w sytuacji możliwego złamania zabezpieczeń. Można się będzie również dowiedzieć, jak zabezpieczyć telefon, rozpoznać pishing czy zadbać o bezpieczeństwo w mediach społecznościowych. Na razie na stronie dostępnych jest 90 artykułów na ten temat, a baza danych ma się stale powiększać.

Specjaliści z CERT przedstawili również nowe funkcje w istniejącym już jakiś czas serwisie moje.cert.pl. Od teraz organizacje mogą podać informację o używanych przez siebie domenach, a CERT poinformuje ich o możliwych słabych punktach w wykorzystywanych przez nich technologiach. W przyszłości ma zostać również dodany kolejny moduł, który da możliwość skanowania plików np. w przypadku, gdy będzie podejrzenie, że załącznik w mailu może być zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.

- Ważne, żeby organizacje czy firmy dbały, by cyberbezpieczeństwo budować na co dzień, bo sprawdziany z niego są najczęściej niezapowiedziane. Naszym zadaniem jest im tę pracę ułatwiać - mówiła Iwona Prószyńska, kierowniczka Zespołu ds. Strategicznej Komunikacji Cyberbezpieczeństwa w CERT Polska.

CERT Polska to zespół działający w strukturach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego, powołany w 1996 roku do reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.