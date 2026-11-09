Energetyka

Dzień pracy kierowców cystern z LPG został tymczasowo wydłużony do 11 godzin

Maksymalny dzienny czas pracy kierowców przewożących LPG został tymczasowo wydłużony z 9 do 11 godzin - wynika z opublikowanego w piątek obwieszczenia Ministra Infrastruktury.

Pap

9 listopada 2026, 09:38
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

To odpowiedź na postulaty rolników oraz branży paliwowej

fot: ARC

Maksymalny dzienny czas pracy kierowców przewożących LPG został tymczasowo wydłużony z 9 do 11 godzin - wynika z opublikowanego w piątek obwieszczenia Ministra Infrastruktury.

Tymczasowe zasady obowiązują od 6 listopada do 6 grudnia 2026 r. - wskazano w obwieszczeniu. Zgodnie z nimi dzienny czas prowadzenia pojazdu przez kierowców cystern przewożących na terenie kraju przewóz drogowy gazu płynnego LPG nie może przekroczyć 11 godzin. Ich tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin. Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut. 

Kierowca może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju - wynika także z obwieszczenia. 

To odpowiedź na postulaty rolników oraz branży paliwowej

Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że zmiany wprowadzono w związku z sytuacją na rynku gazu płynnego LPG wykorzystywanego w działalności rolniczej, spowodowaną czynnikami geopolitycznymi oraz zwiększonym popytem. 

"To odpowiedź na postulaty rolników oraz branży paliwowej, co poprawi logistykę, usprawni ciągłość dostaw i pozytywnie wpłynie na dostępność surowca" - napisał Motyka na platformie X. 

Analogiczne, tymczasowe zasady wprowadzono w okresie od 6 marca do 4 kwietnia. Obowiązywały one kierowców przewożących paliwa.

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