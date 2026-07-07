Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę z dwoma polskimi firmami na dostawę ponad 13 tys. km przewodów do linii najwyższych napięć, całkowita wartość umowy przekracza 362 mln zł netto - poinformował we wtorek operator.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę z dwoma polskimi firmami na dostawę ponad 13 tys. km przewodów do linii najwyższych napięć, całkowita wartość umowy przekracza 362 mln zł netto - poinformował we wtorek operator.

Firmy, z którymi podpisano umowę ramową to NPA Skawina i Fabryka Przewodów Energetycznych z Będzina. Całkowita wartość to 362 mln 76 tys. zł netto, czyli ok. 445,3 mln zł brutto. Dostawy przewidziano na lata 2026-2031, a oferty wyłoniono w postępowaniu o zamówienie publiczne.

"Współpraca z krajowymi producentami wpisuje się w filozofię maksymalizacji local content i budowania bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Dzięki skracaniu łańcuchów dostaw ograniczymy ryzyka związane z dostawami komponentów niezbędnych do rozwoju systemu przesyłowego" - ocenił, cytowany w komunikacie, wiceprezes ds. inwestycji w PSE Włodzimierz Mucha.

Wszystko dla inwestycji

Przewody - jak wyjaśniła spółka - mają być wykorzystane w ramach dostaw inwestorskich przy dziewięciu projektach inwestycyjnych PSE, m.in. przy budowie nowych linii 400 kV wyprowadzających moc z elektrowni jądrowej do nowej stacji w rejonie Trójmiasta, nowej linii z okolic Trójmiasta do Grudziądza, modernizacji linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki czy budowy jednej z linii ze stacji elektroenergetycznej Choczewo, która przyjmować będzie moc z morskich farm wiatrowych.

Zgodnie z aktualnymi planami rozwoju sieci przesyłowej, w najbliższej dekadzie PSE wybudują nowe linie przesyłowe o napięciu 400 kV o łącznej długości ok. 4,5 tys. km (w przeliczeniu na tory prądowe) i oddadzą do użytku 29 nowych stacji elektroenergetycznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.