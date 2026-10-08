Druga próba odwołania prezydenta Chorzowa. Ruszyła zbiórka podpisów

Rozpoczęła się druga w tej kadencji próba przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Chorzowa Szymona Michałka – poinformował w środę, 7 października 2026 r., Jarosław Rejek, pełnomocnik grupy referendalnej. Inicjatorzy mają 60 dni na zebranie prawie 7,2 tys. ważnych podpisów poparcia.

Rozpoczęła się druga w tej kadencji próba przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Chorzowa Szymona Michałka – poinformował w środę, 7 października 2026 r., Jarosław Rejek, pełnomocnik grupy referendalnej. Inicjatorzy mają 60 dni na zebranie prawie 7,2 tys. ważnych podpisów poparcia.

Start zbiórki podpisów

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach potwierdziła, że komisarz wyborczy został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia referendum. Tym samym oficjalnie ruszyła 60‑dniowa zbiórka podpisów. Grupa referendalna musi zebrać łącznie prawie 7,2 tys. ważnych głosów poparcia.

Pełnomocnikiem grupy jest po raz drugi Jarosław Rejek. Zapewnił, że organizatorzy wyciągnęli wnioski z pierwszej – nieudanej – próby, zwłaszcza w zakresie samej organizacji zbiórki. Według niego przez ostatnie miesiące grupa pogłębiła także wiedzę na temat nieprawidłowości, którymi obciąża prezydenta.

Siedem obszarów zarzutów

Inicjatorzy podkreślają, że decyzja o nowej inicjatywie nie wynika z jednego wydarzenia, lecz jest oceną sposobu zarządzania miastem i rezultatów działań prezydenta oraz podległej mu administracji. Wskazują siedem głównych obszarów zastrzeżeń.

1. Estakada – brak przywrócenia ruchu i skutki zamknięcia

Pierwszy zarzut dotyczy rezygnacji z ograniczonego przywrócenia ruchu na estakadzie oraz niewystarczających działań łagodzących skutki jej zamknięcia. Inicjatorzy wskazują, że po wyłączeniu obiektu kolejne analizy i ekspertyzy wskazywały wariant dopuszczający samochody do 3,5 tony, ale prezydent ostatecznie zdecydował, że ruch samochodowy nie wróci.

Zamknięcie estakady zmieniło układ komunikacyjny centrum Chorzowa – ruch przeniósł się na inne ulice, co odczuwają mieszkańcy i przedsiębiorcy. Zdaniem inicjatorów tak istotna zmiana wymagała skuteczniejszego ograniczenia utrudnień komunikacyjnych i gospodarczych.

2. Szpital miejski – gwałtowne pogorszenie wyniku finansowego

Drugi zarzut dotyczy kondycji Zespołu Szpitali Miejskich (ZSM) w Chorzowie i reakcji władz miasta na narastające problemy finansowe. Przytoczone dane wskazują, że wynik netto ZSM wynosił: ok. 1,59 mln zł zysku w 2023 r., ok. 100 tys. zł zysku w 2024 r. oraz ponad 20,8 mln zł straty w 2025 r. Oznacza to pogorszenie rocznego wyniku o ponad 20 mln zł między 2024 a 2025 rokiem.

Miasto Chorzów jest podmiotem tworzącym ZSM, stąd inicjatorzy pytają o skuteczność nadzoru, działań organizacyjnych i odpowiednio wczesnego reagowania na problemy. W ich ocenie skala straty wymaga jasnego wyjaśnienia przyczyn oraz przedstawienia działań naprawczych.

3. Stadion Ruchu Chorzów – koszty i źródła finansowania

Kolejny zarzut dotyczy braku pełnego obrazu finansowania nowego stadionu przy ul. Cichej 6 oraz zaangażowania miasta w Ruch Chorzów S.A. 20 lutego 2026 r. miejska spółka ADM Serwis ogłosiła postępowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ale zdaniem inicjatorów rozpoczęcie pierwszego etapu nie odpowiada na pytanie o koszt całej inwestycji i jej ostateczne obciążenie dla Chorzowa.

Mieszkańcy powinni móc poznać przewidywany koszt docelowego stadionu, źródła finansowania kolejnych etapów oraz obecne i przyszłe zobowiązania miasta. Inicjatorzy domagają się również czytelnego zestawienia finansowego i kapitałowego zaangażowania Chorzowa w klub, z uwzględnieniem udziału pozostałych akcjonariuszy.

4. Ulica Wolności – brak trwałego ożywienia centrum

Ożywienie ul. Wolności było jednym z kierunków programu wyborczego Szymona Michałka. Zapowiedź „Milion dla Wolności” zakładała umożliwienie mieszkańcom organizacji 100 wydarzeń rocznie. Inicjatorzy referendum podkreślają jednak, że wydarzenia nie zastępują trwałego rozwoju gospodarczego.

O kondycji głównego deptaka świadczą liczba działających lokali, zagospodarowanie pustostanów, nowe działalności gospodarcze i codzienny ruch klientów. W ocenie inicjatorów dotychczasowe działania nie przyniosły wystarczającego, trwałego ożywienia ul. Wolności i centrum Chorzowa.

5. Urząd Miasta – częste reorganizacje i rotacja kadrowa

Piąty zarzut dotyczy stabilności administracji miejskiej. Inicjatorzy wskazują na kolejne reorganizacje urzędu oraz odejścia pracowników, również ze stanowisk kierowniczych. Regulamin organizacyjny nadany 30 grudnia 2025 r. był w 2026 r. zmieniany 25 lutego, 1 kwietnia, 25 czerwca i 1 września.

Zmiany obejmowały m.in. strukturę urzędu, zakresy nadzoru i kompetencje poszczególnych komórek. Zdaniem inicjatorów częstotliwość zmian w połączeniu z rotacją kadrową niesie ryzyko utraty doświadczenia, konieczność wdrażania nowych pracowników oraz trudności w zachowaniu ciągłości prowadzenia miejskich spraw.

6. Program wyborczy – rozbieżność między zapowiedziami a efektami

Inicjatorzy referendum kwestionują również stopień realizacji programu wyborczego prezydenta Chorzowa. Obejmował on zapowiedzi dotyczące m.in. mieszkalnictwa, budownictwa TBS, wykorzystania pustostanów, ul. Wolności, młodych mieszkańców, kosztów usług komunalnych i sportu.

Po ponad dwóch latach sprawowania urzędu, w ocenie inicjatorów, można już porównywać te zobowiązania z osiągniętymi rezultatami. W ich zdaniem w istotnych obszarach nadal występuje wyraźna różnica między zapowiedziami a efektami.

7. Młodzi mieszkańcy – brak spójnej polityki mieszkaniowo‑zatrudnieniowej

Ostatni zarzut dotyczy braku skutecznej polityki zachęcającej młodych ludzi do pozostania w Chorzowie. W programie wyborczym wskazywano na zwiększenie liczby mieszkań budowanych przez Chorzowski TBS oraz wykorzystanie kamienic i pustostanów na mieszkania komunalne.

Inicjatorzy podkreślają, że potrzebne jest połączenie oferty mieszkaniowej z pracą, edukacją, transportem, kulturą i jakością przestrzeni miejskiej. Zwracają uwagę na potencjał współpracy z Uniwersytetem Śląskim (porozumienie z marca 2025 r.), który ich zdaniem powinien przekładać się na konkretne możliwości dla studentów i absolwentów: pierwszą pracę, dostępne mieszkanie oraz rozwój zawodowy.

Prezydent Michałek: Chodzi tylko o politykę

Szymon Michałek w rozmowie z Polską Agencją Prasową ocenił, że formułowane wobec niego zarzuty nie są merytoryczne, a celem grupy referendalnej jest wywołanie politycznego zamieszania w mieście.

– Nie ma znaczenia, co ja robię, bo wszystko jest przez te osoby krytykowane. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o politykę – powiedział prezydent Chorzowa.

Pierwszą próbę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Szymona Michałka podjęto w pierwszej połowie 2026 r. W marcu powiadomiono o tym komisarza wyborczego i rozpoczęto zbiórkę podpisów, a w maju złożono wniosek wraz z podpisami poparcia.

W czerwcu komisarz odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum. Wskazał, że konieczne było zebranie 7 248 ważnych podpisów. Grupa referendalna dostarczyła 8 020 podpisów, w tym 6 225 ważnych i 1 795 nieważnych – stąd wniosek nie spełnił wymogów formalnych.

Obecnie trwa nowa, 60‑dniowa zbiórka podpisów. Jeśli grupa referendalna zbierze wymaganą liczbę ważnych głosów poparcia, wniosek trafi ponownie do komisarza wyborczego, który zdecyduje o ewentualnym wyznaczeniu terminu referendum.