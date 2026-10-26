Kraj i Świat

Domański: Polska nigdy nie zgodzi się na powrót do rosyjskich surowców

Polska nigdy nie zgodzi się na podejście "business as usual" z Rosją, w tym na wykorzystywanie rosyjskich surowców, rosyjskiego gazu - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas IV. Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego.

Pap

26 października 2026, 10:06
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: KPRM

Andrzej Domański

fot: KPRM

Polska nigdy nie zgodzi się na podejście "business as usual" z Rosją, w tym na wykorzystywanie rosyjskich surowców, rosyjskiego gazu - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas IV. Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego.

W poniedziałek w Warszawie odbywa się IV. Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Otwierając wydarzenie, Domański zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy 35. rocznicę traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego przez Polskę i Niemcy w 1991 r. 

Stajemy przed nowymi wyzwaniami geopolitycznymi

- Spotykamy się w momencie wyjątkowym. Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a my stajemy przed nowymi wyzwaniami geopolitycznymi, strategicznymi i o charakterze technologicznym. Europa musi być gotowa stawić czoła tym wyzwaniom - podkreślił Domański. 

Jego zdaniem, będzie to możliwe jedynie dzięki silnej europejskiej gospodarce. Z tego powodu - jak przekonywał minister - istotne jest szukanie nowych silników rozwoju gospodarki. 

- Jednocześnie musimy pozbyć się czegoś, co nazywam gospodarczą naiwnością. Musimy twardo postawić na wzrost gospodarczy, na walkę z niepotrzebną biurokracją, na budowanie konkurencyjnych rynków energii i na odpowiedzialne podejście do technologii - stwierdził Domański. 

Powtórzył, że żyjemy w wyjątkowych czasach, w których przyspiesza technologia, a do jej tworzenia potrzebne są surowce krytyczne. 

- Chciałbym tutaj, zwracając się do naszych niemieckich przyjaciół, powiedzieć też bardzo wyraźnie. Europa musi wyciągać lekcje z przeszłości. Nigdy w żadnym scenariuszu nie ma powrotu do business as usual z Rosją. Na to Polska nigdy się nie zgodzi - podkreślił Domański. 

Jak dodał, chodzi przede wszystkim o powrót do wykorzystywania rosyjskich surowców, w tym rosyjskiego gazu. Przekonywał, że Europa musi budować przewagi konkurencyjne, walczyć z biurokracją, wdrażać kolejne pakiety deregulacyjne i działać na rzecz europejskiego rynku energii, a jednocześnie pamiętać o bezpieczeństwie.

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