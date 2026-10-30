Domański:  Do 2040 roku możliwa instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku

Do 2040 roku możliwa jest instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku - podkreślił w piątek w Gdańsku minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że wkrótce z nowootwartego Terminala T5 ruszy transport ponad 107 turbin wiatrowych do budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

Do 2040 roku możliwa jest instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku - podkreślił w piątek w Gdańsku minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że wkrótce z nowootwartego Terminala T5 ruszy transport ponad 107 turbin wiatrowych do budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

- Do 2040 roku możliwa jest instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku. To potężne inwestycje, setki tysięcy kilometrów kabli, konstrukcje stalowe, specjalistyczne statki - mówił Domański podczas otwarcia Terminala T5 w Gdańsku.

Zaznaczył, że celem jest, by łańcuchy dostaw inwestycji w farmy wiatrowe były "w pełni skonfigurowane z polskimi mocami produkcyjnymi".

- Chcemy, aby polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy byli beneficjentami tych potężnych nakładów inwestycyjnych, jakie w tej chwili mają miejsce w polską energetykę - wskazał Domański.

Poinformował, że wkrótce z terminala T5 ma być transportowanych ponad 107 turbin wiatrowych, na miejsce ich instalacji, czyli do morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, która ma zapewnić prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych. Następnie minister zwrócił się do przedsiębiorców obecnych na otwarciu terminala T5.