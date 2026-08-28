Kraj i Świat

Domański: Deficyt państwa w 2027 r. planowany jest na poziomie 282,6 mld zł

Deficyt państwa w przyszłym roku zaplanowano na 282,6 mld zł, a wydatki na 977,6 mld zł - poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przyznał też, że tegoroczny deficyt jest nieznacznie wyższy od tego zapisanego w ustawie budżetowej na 2026 r.

Pap

28 sierpnia 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: KPRM

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki

fot: KPRM

Deficyt państwa w przyszłym roku zaplanowano na 282,6 mld zł, a wydatki na 977,6 mld zł - poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przyznał też, że tegoroczny deficyt jest nieznacznie wyższy od tego zapisanego w ustawie budżetowej na 2026 r.

Po zakończeniu piątkowego posiedzenia Rady Ministrów ws. projektu budżetu na 2027 r. minister poinformował, że wydatki zaplanowano na poziomie 977,6 mld zł, dochody na 695 mld zł, co daje 282,6 mld zł deficytu.

Domański pytany był m.in. o wykonanie tegorocznego budżetu. Przyznał, że deficyt na 2026 r. jest "nieznacznie wyższy niż zapisaliśmy" w ustawie budżetowej. Wyjaśnił, że wynika to m.in. z funkcjonowania programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej", który kosztował budżet 5 mld zł.

- Drugi element to jest ujęcie w ramach programu SAFE podatku VAT. Wydatki finansowanie z SAFE nie są opodatkowane podatkiem VAT - podkreślił. Stwierdził też, że "kilka miesięcy podwyższonej niepewności" również miało wpływ na dochody budżetowe.

Jako ostatni element wymienił zwroty podatku VAT związane z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF). - Zdecydowaliśmy się, by przyspieszyć zwroty VAT do polskich przedsiębiorców i to jest trzeci element składający się na tę różnicę - podkreślił.

Zaznaczył też, że w 2027 roku rząd nie prognozuje przekroczenia progów ostrożnościowych.

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