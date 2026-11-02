Energetyka

Domański: Decyzje w sprawie wsparcia dla cen gazu dla gospodarstw domowych w listopadzie

Decyzje ws. rządowego wsparcia dotyczącego cen gazu dla gospodarstw domowych zapadną w listopadzie, rząd analizuje i liczy koszty kilku scenariuszy - poinformował w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Pap

2 listopada 2026, 11:26
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Andrzej Domański

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Decyzje ws. rządowego wsparcia dotyczącego cen gazu dla gospodarstw domowych zapadną w listopadzie, rząd analizuje i liczy koszty kilku scenariuszy - poinformował w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

"W tej chwili rozważamy kilka scenariuszy, obserwujemy sytuację na rynku gazu. Widzimy, że ceny na rynku gazu są wysokie.  Jest to wynik sytuacji międzynarodowej. Polski rząd będzie działał z całą pewnością. Wraz z innymi ministrami będziemy podejmować działania na rzecz tego, aby zapewnić pewnego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa. W celu sfinansowania, w celu pomocy" - powiedział Domański w radiu RMF24. 

"Absolutnie trzeba podejmować działania i będą one podjęte. Tak, będzie to listopad, już o tym mówiłem, że w listopadzie" - dodał. Domański wskazał, że rząd musi bardzo dokładnie policzyć możliwości zwiększenia dochodów do budżetu oraz jakie wsparcie i do kogo powinno być kierowane. 

Windfall tax na rynku gazu?

Minister energii Miłosz Motyka informował w ubiegłym tygodniu, że w pierwszej kolejności rząd pracuje nad rozwiązaniami na rynku gazu i nie wykluczył działań na rynku energii elektrycznej. 

W czwartek Andrzej Domański informował, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uchronić gospodarstwa domowe przed znaczącym wzrostem rachunków za energię, a rozwiązania dotyczące rynku gazu zostaną zaprezentowane jeszcze w listopadzie. 

Z kolei szef MAP Wojciech Balczun sygnalizował, że ministerstwo aktywów i resort energii przyglądają się sytuacji na rynku gazu i nie wykluczają zastosowania rozwiązań windfall tax (podatku od nadmiarowych zysków) w odpowiednim momencie. 

Powiązane tematy:

gaz domański ceny gazu windfall tax

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

Orlen wzmacnia obecność na globalnym rynku LNG. Spółka otwiera biuro handlu w Singapurze

Orlen rozwija działalność na azjatyckim rynku LNG. W pierwszym kwartale 2027 roku w Singapurze rozpocznie pracę nowe biuro tradingowe, działające w ramach Orlen LNG Trading z siedzibą w Londynie. Obecność w jednym z najważniejszych ośrodków handlu surowcami pozwoli zacieśnić relacje z odbiorcami w Azji i wzmocni efektywność zarządzania portfelem dostaw skroplonego gazu ziemnego.

Paliwo

Ile zapłacisz za benzynę? Mniej niż w piątek

W poniedziałek podobnie jak w sobotę i niedzielę cena litra benzyny 95 nie może przekroczyć 6,48 zł, benzyny 98 - 7,32 zł, a oleju napędowego - 8,15 zł - wynika z obwieszczenia Ministra Energii. Ceny maksymalne tych paliw są niższe niż w piątek.

Paliwo

Wchodzą w życie przepisy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych

W niedzielę wchodzą w życie przepisy ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych. Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy budżetowe z podatku wyniosą ok. 5,2 mld zł.

Paliwo

W weekend i poniedziałek maksymalne ceny benzyny i diesla niższe niż w piątek

W sobotę, niedzielę i poniedziałek cena litra benzyny 95 nie może przekroczyć 6,48 zł, benzyny 98 - 7,32 zł, a oleju napędowego - 8,15 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Ceny maksymalne tych paliw są niższe niż w piątek.