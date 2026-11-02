Decyzje ws. rządowego wsparcia dotyczącego cen gazu dla gospodarstw domowych zapadną w listopadzie, rząd analizuje i liczy koszty kilku scenariuszy - poinformował w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Decyzje ws. rządowego wsparcia dotyczącego cen gazu dla gospodarstw domowych zapadną w listopadzie, rząd analizuje i liczy koszty kilku scenariuszy - poinformował w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

"W tej chwili rozważamy kilka scenariuszy, obserwujemy sytuację na rynku gazu. Widzimy, że ceny na rynku gazu są wysokie. Jest to wynik sytuacji międzynarodowej. Polski rząd będzie działał z całą pewnością. Wraz z innymi ministrami będziemy podejmować działania na rzecz tego, aby zapewnić pewnego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa. W celu sfinansowania, w celu pomocy" - powiedział Domański w radiu RMF24.

"Absolutnie trzeba podejmować działania i będą one podjęte. Tak, będzie to listopad, już o tym mówiłem, że w listopadzie" - dodał. Domański wskazał, że rząd musi bardzo dokładnie policzyć możliwości zwiększenia dochodów do budżetu oraz jakie wsparcie i do kogo powinno być kierowane.

Windfall tax na rynku gazu?

Minister energii Miłosz Motyka informował w ubiegłym tygodniu, że w pierwszej kolejności rząd pracuje nad rozwiązaniami na rynku gazu i nie wykluczył działań na rynku energii elektrycznej.

W czwartek Andrzej Domański informował, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uchronić gospodarstwa domowe przed znaczącym wzrostem rachunków za energię, a rozwiązania dotyczące rynku gazu zostaną zaprezentowane jeszcze w listopadzie.

Z kolei szef MAP Wojciech Balczun sygnalizował, że ministerstwo aktywów i resort energii przyglądają się sytuacji na rynku gazu i nie wykluczają zastosowania rozwiązań windfall tax (podatku od nadmiarowych zysków) w odpowiednim momencie.