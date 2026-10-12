Domański: Decyzja o ewentualnym przedłużeniu pakietu CPN w grudniu

Decyzja o ewentualnym przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej" to kwestia grudnia - wskazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zgodnie z rozporządzeniami, obniżona stawka VAT i akcyza na paliwa obowiązują do końca 2026 r. "Zobaczymy, co będzie się działo na rynku ropy, na rynku paliw. Do końca roku z całą pewnością będziemy mieć obniżony VAT oraz obniżoną akcyzę na paliwa. I co bardzo ważne, sfinansujemy to z podatku od nadmiarowych zysków największych koncernów paliwowych" - powiedział Domański.

Decyzja o ewentualnym przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej" to kwestia grudnia - wskazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zgodnie z rozporządzeniami, obniżona stawka VAT i akcyza na paliwa obowiązują do końca 2026 r. "Zobaczymy, co będzie się działo na rynku ropy, na rynku paliw. Do końca roku z całą pewnością będziemy mieć obniżony VAT oraz obniżoną akcyzę na paliwa. I co bardzo ważne, sfinansujemy to z podatku od nadmiarowych zysków największych koncernów paliwowych" - powiedział Domański.

Dopytany, kiedy mogą pojawić się decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu, Domański powiedział:

"Myślę, że to jest kwestia grudnia".

Na początku października w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc. do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo od 3 października do 31 grudnia 2026 r.

Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Obniżone stawki akcyzy na paliwa obowiązują czasowo od 3 października do 31 grudnia 2026 r. Podobne działania rząd stosował na wiosnę, tuż po wybuchu konfliktu USA-Iran.