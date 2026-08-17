Deficyt budżetu po lipcu wyniósł 141 mld zł

Z szacunkowych danych MF o wykonaniu budżetu państwa po 7 miesiącach tego roku wynika, że dochody budżetu państwa sięgnęły blisko 333,9 mld zł, co stanowi 51 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Wydatki budżetu w tym czasie wyniosły 474,97 mld zł (51,7 proc. planu), co oznacza 141,1 mld zł deficytu, tj. 51,9 proc. planu na cały rok.

Według resortu finansów tegoroczne dochody po lipcu br. były o 20,1 mld zł wyższe niż w tym samym okresie roku 2025.

Dochody podatkowe budżetu państwa

MF podało także, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 295,7 mld zł i były wyższe o ok. 18,3 mld zł (a więc o 6,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2025 r. Z komunikatu wynika, że dochody z podatku VAT wyniosły 192 mld zł i były wyższe o ok. 3,7 mld zł (tj. 2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2025 r.; dochody z podatku akcyzowego wyniosły 52,3 mld zł i były wyższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 1,7 proc.) niż przed rokiem.

Z danych MF wynika, że dochody z podatku PIT były ujemne, wyniosły -16,4 mld zł i były niższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 5,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2025 r., a dochody z podatku CIT wyniosły 52,1 mld zł i były wyższe o ok. 11,7 mld zł (tj. 28,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2025 r.

"Rok 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania reformy dochodów JST. Oznacza to, że dochody budżetu państwa w przypadku PIT oraz CIT są wykonywane w oparciu o te same zasady ustalania udziałów JST, co w 2025 r. Przy czym udziały JST w PIT w 2025 r. wyniosły 174,1 mld zł, natomiast na 2026 r. zaplanowano 193,8 mld zł, tj. 11,4 proc. więcej. Dla CIT są to kwoty 28,2 mld zł w 2025 r. oraz 27,5 mld zł w 2026 r. Gdyby udziały JST w PIT za okres I-VII były takie jak w 2025 r., dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. -2,8 mld zł, tj. ok. 12,8 mld zł więcej r/r" - czytamy w komunikacie MF.

Mniej pieniędzy

Resort finansów wyjaśnił także, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-lipiec 2026 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych samorządom.

"Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-lipiec wyniosły 134,1 mld zł, wobec 120,4 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc. Całkowite wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) w okresie styczeń-lipiec 2026 r. wyniosły 117,7 mld zł i były wyższe o 12,8 mld zł (12,2 proc.), w ujęciu rok do roku. Wzrost ten w kwocie bezwzględnej był jednak niższy niż wzrost rat przekazanych JST, ze względu na podwójne raty w styczniu i w lutym" - podało MF.

W komunikacie przypomniano też, że na tegoroczne wpływy z podatków pośrednich wpływa rządowy programu CPN, czyli obniżenie stawek VAT i akcyzy. Koszt programu szacowany jest na ok. 4,7 mld zł. Z kolei na wzrost wpływów z CIT wpływa m.in. wyższa stawka tego podatku dla banków.

"W okresie styczeń-lipiec 2026 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 37 mld zł i było wyższe o ok. 1,4 mld zł (tj. 3,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2025 r. Jednocześnie w okresie styczeń-lipiec 2026 r. z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wpłynęła kwota w wysokości ok. 5,3 mld zł. Oznacza to spadek w okresie I-VII br. o ok. 23 proc. r/r. W lipcu br. wpływy z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wyniosły ok. 0,7 mld zł i były niższe r/r o ok. 0,2 mld zł, tj. ok. 21 proc. r/r." - poinformowało MF.

Zgodnie z wyliczeniami MF wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2026 r. wyniosły 474,97 mld zł, czyli 51,7 proc. planu i były wyższe o ok. 4,4 mld zł (tj. 0,9 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2025 (470,6 mld zł, tj. 51,1 proc. planu).