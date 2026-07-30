Kraj i Świat

Czy rząd dostanie absolutorium z wykonania budżetu w 2025 r.? Zdecyduje Sejm

W czwartek w Sejmie rozpoczęła się debata nad udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa w 2025 r. Poza tym Sejm zajmie się w czwartek sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku.

Pap

30 lipca 2026, 09:47
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Sejm RP

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W czwartek w Sejmie rozpoczęła się debata nad udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa w 2025 r. Poza tym Sejm zajmie się w czwartek sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku.

W połowie czerwca do Sejmu wpłynęła przygotowana przez Najwyższą Izbę Kontroli "Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r.". NIK oceniła, że w "aspekcie formalnym w 2025 r. budżet państwa i budżet środków europejskich zostały zrealizowane zgodnie z ustawą budżetową". Izba podkreśliła, że w porównaniu z trzema poprzednimi latami w 2025 r. wzrósł udział pozytywnych ocen w kontroli wykonania budżetu państwa.

NIK: Wszystko w porządku

NIK oceniła także politykę pieniężną w roku 2025, a w swojej publikacji wskazała, że utrzymywanie się inflacji w I połowie 2025 r. powyżej celu Rady Polityki Pieniężnej (wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) wynikało "w dużej mierze z czynników o charakterze regulacyjno-podatkowym i związanych z nimi efektów bazy".

W połowie lipca Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Przygotowała także projekt uchwały, w którym wniosła o udzielenie absolutorium rządowi z zastrzeżeniami do czterech części budżetowych, które dotyczyły m.in. Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

W sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu państwa w 2025 r. Sejm wypowie się w głosowaniu. Ponieważ Sejm nie może oceniać działalności NBP, toteż w tej sprawie zaplanowana została jedynie debata.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 r., dochody budżetu państwa prognozowano na ponad 632,8 mld zł, wydatki na 921,6 mld zł, a deficyt na nie więcej niż 288,7 mld zł. W sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego budżetu Ministerstwo Finansów poinformowało, że dochody wyniosły 594,5 mld zł (93,9 proc. planu), wydatki 870,2 mld zł (94,4 proc.), a deficyt 275,6 mld zł (95,5 proc.).

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