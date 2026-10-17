Polacy najbardziej obawiają się wzrostu cen żywności i innych zakupów, a także wysokich opłat za ogrzewanie i energię - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Polacy najbardziej obawiają się wzrostu cen żywności i innych zakupów, a także wysokich opłat za ogrzewanie i energię - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

W badaniu ankietowani zostali zapytani o to, czego najbardziej obawiają się w kraju w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy; każdy z respondentów mógł wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Najczęściej wymienianym źródłem niepokoju okazał się wzrost cen żywności i innych zakupów, na który wskazało 40,7 proc. badanych.

Na drugim miejscy znalazły się wysokie opłaty za ogrzewanie i energię, których obawia się 39,2 proc. respondentów, a na trzecim - problemy z dostępem do ochrony zdrowia, których boi się 34,3 proc. ankietowanych.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 2-4 października br. metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI) na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.