Kraj i Świat

Czego boją się Polacy? Drożejącej żywności, wysokich rachunków za ogrzewanie i energię

Polacy najbardziej obawiają się wzrostu cen żywności i innych zakupów, a także wysokich opłat za ogrzewanie i energię - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Pap

17 października 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Ceny ciepła spędzają nam sen z oczu

fot: ARC

Polacy najbardziej obawiają się wzrostu cen żywności i innych zakupów, a także wysokich opłat za ogrzewanie i energię - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

W badaniu ankietowani zostali zapytani o to, czego najbardziej obawiają się w kraju w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy; każdy z respondentów mógł wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. 

Najczęściej wymienianym źródłem niepokoju okazał się wzrost cen żywności i innych zakupów, na który wskazało 40,7 proc. badanych. 

Na drugim miejscy znalazły się wysokie opłaty za ogrzewanie i energię, których obawia się 39,2 proc. respondentów, a na trzecim - problemy z dostępem do ochrony zdrowia, których boi się 34,3 proc. ankietowanych. 

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 2-4 października br. metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI) na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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