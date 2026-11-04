CPK: Wielka inwestycja energetyczna dla przyszłego lotniska na finiszu

Port Polska podsumował inwestycję za ponad 82 mln zł. Nowe linie elektroenergetyczne są już po odbiorach technicznych.

Port Polska podsumował inwestycję za ponad 82 mln zł. Nowe linie elektroenergetyczne są już po odbiorach technicznych.

Nowe instalacje zostały już oficjalnie odebrane. Powstały, by przenieść dotychczasową sieć elektroenergetyczną poza teren przyszłego lotniska. Jak informuje Port Polska, uruchomienie sieci 110 kV planowane jest w drugiej połowie listopada, a linii 220 kV na początku grudnia.

- Teraz kontynuowane są dalsze etapy prac, realizowane przy ścisłej współpracy z PGE Dystrybucja i PSE, związane z przenoszeniem instalacji poza teren przyszłego lotniska. Trwają roboty związane z wykonaniem miejsc wpięcia w istniejące linie 110 kV ( relacji Teresin – Bielnik/Żyrardów – Sochaczew) i linię 220 kV relacji Janów – Ołtarzew. Prace mają zakończyć się do grudnia – podał Port Polska.

Do budowy nowych odcinków linii elektroenergetycznych zużyto 270 kilometrów przewodów, 705 ton konstrukcji stalowych oraz ponad 4 tysiące ton betonu.

Prace związane z usuwaniem kolizji linii wysokiego (110 kV) i najwyższego napięcia (220 kV) kosztowały ponad 82 mln zł netto.