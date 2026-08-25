Coraz mniej śniętych ryb w Kanale Gliwickim

Coraz mniej śniętych ryb wyławianych jest z Kanału Gliwickiego. W poniedziałek przed południem ich nie odnotowano - poinformowały Wody Polskie w Gliwicach. W związku z zakwitem złotej algi wyłowiono dotychczas ponad 4,1 tony śniętych ryb.

Coraz mniej śniętych ryb wyławianych jest z Kanału Gliwickiego. W poniedziałek przed południem ich nie odnotowano - poinformowały Wody Polskie w Gliwicach. W związku z zakwitem złotej algi wyłowiono dotychczas ponad 4,1 tony śniętych ryb.

Według raportów Wód Polskich w Gliwicach liczba ryb wyławianych z VI sekcji Kanału Gliwickiego - Portu Gliwice spada. Najwięcej wyłowiono ich w ubiegły wtorek - 1162 kg.

- Wiele wskazuje na to, że śnięcie ryb w Kanale Gliwickim wyhamowało. Pod koniec ubiegłego tygodnia zaobserwowaliśmy stagnację, a już dziś (w poniedziałek) przed południem nasi pracownicy nie musieli podejmować działań interwencyjnych, tylko prewencyjnie monitorowali drogę wodną. Nie odnotowali śniętych ryb - powiedziała Linda Hofman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach.

Zapowiedziała, że konieczne będzie jeszcze uporządkowanie trzcinowisk i nabrzeży, gdzie mogą znajdować się śnięte ryby.

Międzyresortowy zespół ds. Odry poinformował, że według badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stężenie złotej algi w VI sekcji w piątek wyniosło 764 mln osobników litrze wody. To najwyższy poziom w historii pomiarów prowadzonych w Kanale Gliwickim.

Złota alga nadal groźna

Złota alga (Prymnesium parvum) to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r., kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadziła ona również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 r.

Wojewoda śląski Marek Wójcik wskazał w ubiegłym tygodniu, że do śnięcia ryb w Kanale Gliwickim prowadzi toksyna wydzielana przez złotą algę. Jej obecność w VI sekcji potwierdzili specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wskazał, że działania prowadzone w związku z rozwojem i zakwitem złotej algi zmierzają do tego, aby ograniczyć śnięcie ryb tylko i wyłącznie do VI sekcji oraz zabezpieczyć przed złotą algą pozostałe sekcje, zbiornik Dzierżno Duże oraz rzeki - Kłodnicę i Odrę.

Dotychczas w ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. zatrzymano przepływ wód w dół z V i VI sekcji.

Wojewoda wprowadził zakaz korzystania z VI sekcji.