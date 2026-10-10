Co najchętniej kupujemy "z drugiej ręki"? Powstał raport

Zakupy używanych produktów są ważne w zarządzaniu codziennymi wydatkami dla ponad trzech czwartych Polaków mających doświadczenie z kupowaniem towarów z "drugiej ręki" - wynika z raportu eBay

Zakupy używanych produktów są ważne w zarządzaniu codziennymi wydatkami dla ponad trzech czwartych Polaków mających doświadczenie z kupowaniem towarów z "drugiej ręki" - wynika z raportu eBay

Najczęściej kupowane przez Polaków używane produkty to odzież, obuwie i wyposażenie domu. Dla 77 proc. respondentów w Polsce zakupy produktów używanych są istotne w zarządzaniu codziennymi wydatkami - wskazano w raporcie "eBay Recommerce Report 2026". To o 7 pkt proc. więcej niż wynik globalny w stanowiącym podstawę raportu badaniu obejmującym 10 tys. konsumentów z 10 rynków.

Badanie zrealizowano wśród osób mających doświadczenie w kupowaniu produktów używanych lub z "drugiej ręki". Jak wynika z raportu, 55 proc. respondentów z Polski przynajmniej raz w miesiącu kupuje używane produkty. Jednocześnie 88 proc. osób wyraziło zamiar utrzymania częstotliwości zakupów na rynku wtórnym w ciągu najbliższego roku lub ją zwiększyć. Główną motywacją polskich respondentów do zakupu używanych produktów jest chęć ograniczenia wydatków - taki powód decyzji zadeklarowało 37 proc. osób. Jednocześnie jednak 80 proc. badanych deklaruje gotowość zapłacenia więcej za przedmiot, który jest trwalszy i będzie służył dłużej.

Chętnie sięgamy po używane ubrania

Najpopularniejszą wśród Polaków kategorią używanych produktów jest - jak wynika z badania - moda codzienna. 56 proc. respondentów wskazało ją wśród typów produktów, które nabywają na rynku wtórnym. 38 proc. wymieniło obuwie, a wyposażenie domu oraz produkty związane ze stylem życia - 34 proc. Kolejne miejsca zajmują elektronika (31 proc.), media i rozrywka (30 proc.) oraz produkty motoryzacyjne (26 proc.).

Według raportu używana odzież i obuwie cieszą się wśród polskich konsumentów szczególną popularnością - odsetek wskazań tych kategorii produktów był w Polsce o 12 pkt proc. wyższy niż w przypadku pozostałych rynków. "eBay Recommerce Report 2026" opiera się na przeprowadzonym przez Bounce Insight badaniu online na próbie 10 522 konsumentów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Francji, Włoch, Hiszpanii, Australii, Austrii i Japonii. Badanie zrealizowano między 9 a 27 lipca 2026 r.