Chorzów stoi w korkach. Samochody mogłyby wrócić na estakadę, ale…

Zamknięcie wiaduktu na ul. Nowej spowodowało w Chorzowie drogowy armagedon. Sytuację mogłoby poprawić puszczenie ruchu estakadą, co dopuszcza ekspertyza obiektu. Jednak zgodnie z kolejnym zarządzeniem prezydenta Szymona Michałka estakada pozostanie zamknięta i to na długo.

Zamknięcie wiaduktu na ul. Nowej spowodowało w Chorzowie drogowy armagedon. Sytuację mogłoby poprawić puszczenie ruchu estakadą, co dopuszcza ekspertyza obiektu. Jednak zgodnie z kolejnym zarządzeniem prezydenta Szymona Michałka estakada pozostanie zamknięta i to na długo.

W miniony czwartek, 3 września 2026 r., zamknięto dla ruchu wiadukt w ciągu ul. Nowej w Chorzowie. Obiekt nad linią kolejową nr 131 zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy. Problem w tym, że prowadziła tamtędy jedna z głównych dróg objazdu dla zamkniętej od czerwca 2025 r. estakady nad chorzowskim Rynkiem (w ciągu DK79).

Samochody mogą wrócić na estakadę, ale… nie wrócą

Samochody mogłyby wrócić na zamkniętą estakadę. Ekspertyza uzupełniająca stanu technicznego obiektu dopuszcza tam ruch samochodów w ograniczonym zakresie - po jednym pasie w obu kierunkach, przez środek jezdni i tylko dla pojazdów do 3,5 tony. Wszystko jednak wskazuje na to, że estakada pozostanie zamknięta.

Na sesji Rady Miasta Chorzów, która odbyła się 27 sierpnia 2026 r., prezydent Chorzowa Szymon Michałek poinformował, że miasto nie skłania się do przywrócenia ruchu na estakadzie, choć ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wcześniej prezydent Michałek wskazywał, że przywrócenie ruchu na tym obiekcie w ograniczonym zakresie powodować będzie duże korki. Teraz dodał, że na estakadzie obluzował się jeden z ekranów akustycznych i należałoby wszystkie ekrany zdemontować, a to uniemożliwiłoby puszczenie ruchu ze względu na hałas.

Okazało się także, że już 17 sierpnia 2026 r. prezydent Szymon Michałek wydał kolejne zarządzenie „w sprawie zamknięcia drogi i drogowych obiektów inżynieryjnych (Estakady) w ciągu DK79 w Chorzowie”. Zgodnie z tym zarządzeniem estakada pozostanie zamknięta do 30 kwietnia 2027 r.

Nowa koncepcja układu drogowego

Przy okazji sierpniowej sesji Rady Miasta prezydent Chorzowa poinformował również, że miejski urbanista przygotował koncepcję nowego układu drogowego centrum miasta. Zakłada on zastąpienie estakady dwoma obiektami mostowymi i zaplanowanie połączeń, które pozwolą na swobodną komunikację między okolicznymi miastami. Szymon Michałek dodał, że estakada nie będzie rozbierana do czasu odbudowy wiaduktu w ciągu ul. Nowej.

