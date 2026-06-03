Chorzów: Kolejne przejazdy pod estakadą zostaną otwarte 5 czerwca

Przejazdy pod estakadą w rejonie ul. Jana Faski i Pocztowej zostaną udostępnione kierowcom w piątek 5 czerwca - zapowiedział Urząd Miejski w Chorzowie. Otwarty zostanie również znajdujący się przy nich parking P2.

Estakada jest zamknięta od czerwca ubiegłego roku

Przejazdy pod estakadą w rejonie ul. Jana Faski i Pocztowej zostaną udostępnione kierowcom w piątek 5 czerwca - zapowiedział Urząd Miejski w Chorzowie. Otwarty zostanie również znajdujący się przy nich parking P2.

Dopuszczenie ruchu samochodowego w rejonie ul. Jana Faski i Pocztowej, to efekt zakończenia robót naprawczych estakady.

- Obecnie w rejonie obiektu prowadzone są jeszcze prace porządkowe i przygotowawcze związane z przywróceniem ruchu - poinformowała w środę Katarzyna Hohuł, rzeczniczka prasowa magistratu.

Wcześniej przywrócono ruch samochodów na odcinku od ul. Powstańców do ul. Tadeusza Kościuszki. Udostępniono również przejścia pod estakadą pieszym.

Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod estakadą. Planowany termin to 9 czerwca.

Estakada w centrum Chorzowa pozostaje zamknięta od 2 czerwca 2025 r. Wtedy władze miasta otrzymały ekspertyzę, z której wynikało, że należy zrobić to niezwłocznie ze względu na fatalny stan techniczny obiektu, który w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie.

Według ekspertyzy uzupełniającej, przedstawionej 14 kwietnia 2026 r., estakada jest w stanie przedawaryjnym. Może być użytkowana tymczasowo - maksymalnie do pięciu lat. Warunkiem jest wykonanie niezbędnych napraw i stały monitoring. Może się na niej odbywać ruch pojazdów do 3,5 tony - po jednym pasie w każdym kierunku - oraz tramwajów - pojedynczo.

Prezydent Chorzowa Szymon Michałek niedawno poinformował, że decyzja o udostępnieniu estakady dla samochodów jeszcze nie zapadła. Zasygnalizował, że władze miasta obawiają się m.in. ogromnych korków. Przed zamknięciem estakadą codziennie przejeżdżało 45 tys. pojazdów. Priorytetem jest natomiast uruchomienie na estakadzie linii tramwajowej łączącej Chorzów z Bytomiem i Katowicami.

Władze Chorzowa zmierzają do rozbiórki estakady. Nie wybrały jeszcze wariantu przyszłego układu komunikacyjnego w centrum miasta. Zamierzają o zdanie na ten temat zapytać mieszkańców.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie dwukrotnie unieważnił przetarg na koncepcję techniczno-funkcjonalną przebudowy układu drogowego w rejonie rynku, zakładającą stan po wyburzeniu estakady. Za pierwszym razem nie było żadnej oferty. Natomiast za drugim razem jedyna oferta została odrzucona.