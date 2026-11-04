Energetyka

Ceny prądu w Polsce jednymi z wyższych w UE. Tak mówią dane za pierwsze półrocze

Eurostat opublikował raport dotyczący cen energii elektrycznej w pierwszej połowie 2026 roku. Jak wypada w nim Polska?

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

4 listopada 2026, 12:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Jak kształtowały się ceny prądu w krajach UE w pierwszej połowie 2026 r.?

fot: Krystian Krawczyk

Eurostat opublikował raport dotyczący cen energii elektrycznej w pierwszej połowie 2026 roku. Jak wypada w nim Polska?

Jak podaje Eurotstat, w pierwszej połowie 2026 roku średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej spadły o 2,2 proc. Było spadek do 0,28 euro, z 0,29 euro za kWh w drugiej połowie 2025 roku. Były to więc wyższe ceny niż przed kryzysem energetycznym z 2022 roku.

Jak wyglądały ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej? Najwyższe ceny energii elektrycznej w pierwszym półroczu odnotowano w Irlandii – 0,39 euro za kWh, a następnie w Niemczech i Belgii (po 0,36 euro). W Polsce było to 0,30 euro/kWh, co uplasowało nasz kraj na 7. miejscu z 27 państw UE. Z kolei najniższe odnotowano na Węgrzech (0,11 euro), Malcie i w Bułgarii (po 0,13 euro). 

W porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku, ceny energii odczuwalnie wzrosły w Rumunii (wzrost o 51,6 proc.) Irlandii (19,8 proc.) i Finlandii (18,4 proc.). Duże spadki odnotowały natomiast Dania (o 31,7 proc.) i Luksemburg (o 24,1 proc.).

Biorąc pod uwagę wysokość zarobków (standard siły nabywczej - PPS), ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych były najwyższe w Rumunii (46,9 PPS za 100 kWh), Polsce (41,1) i Czechach (34,3). 

Powiązane tematy:

prąd ceny prądu ceny energii eurostat

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

Motyka: W ciągu dwóch tygodni zaprezentujemy rozwiązania dotyczące cen gazu

Rząd podejmie decyzję o ewentualnej interwencji dotyczącej cen gazu ziemnego w ciągu dwóch tygodni - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka. - Rozmawiamy o tym na poziomie rządu i myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni podejmiemy decyzję dotyczące ewentualnej interwencji.

Zielony Śląsk 2030

Tauron po trzech kwartałach 2026 r.: 2,6 mld zł zysku netto i przyspieszenie transformacji

Grupa TAURON wypracowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. 5,5 mld zł EBITDA oraz 2,6 mld zł zysku netto. Wyniki są niższe rok do roku, ale spółka podkreśla stabilną sytuację finansową, rosnące inwestycje i postępy w transformacji energetycznej.

Prąd

Motyka: Zatrzymania w sprawie Elektrowni Ostrołęka nie wpływają na negocjacje z Amerykanami

Zatrzymanie obecnego prezesa Westinghouse w Polsce w związku z nieprawidłowościami przy budowie elektrowni w Ostrołęce nie wpływa na negocjacje ws. budowy elektrowni jądrowej - powiedział w środę minister energii Miłosz Motyka.

Gaz

Orlen zakończył rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice

Orlen zakończył wartą prawie 600 mln zł rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice. Pojemność największego magazynu gazu w Polsce wzrosła z 1,3 do 2,1 mld m sześć., dzięki czemu łączne krajowe zdolności magazynowania gazu zwiększyły się o jedną czwartą – do około 4,1 mld m sześć. Inwestycja wzmacnia odporność krajowego systemu gazowego oraz zwiększa możliwości reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i geopolityczne.