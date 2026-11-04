Jak podaje Eurotstat, w pierwszej połowie 2026 roku średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej spadły o 2,2 proc. Było spadek do 0,28 euro, z 0,29 euro za kWh w drugiej połowie 2025 roku. Były to więc wyższe ceny niż przed kryzysem energetycznym z 2022 roku.

Jak wyglądały ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej? Najwyższe ceny energii elektrycznej w pierwszym półroczu odnotowano w Irlandii – 0,39 euro za kWh, a następnie w Niemczech i Belgii (po 0,36 euro). W Polsce było to 0,30 euro/kWh, co uplasowało nasz kraj na 7. miejscu z 27 państw UE. Z kolei najniższe odnotowano na Węgrzech (0,11 euro), Malcie i w Bułgarii (po 0,13 euro).

W porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku, ceny energii odczuwalnie wzrosły w Rumunii (wzrost o 51,6 proc.) Irlandii (19,8 proc.) i Finlandii (18,4 proc.). Duże spadki odnotowały natomiast Dania (o 31,7 proc.) i Luksemburg (o 24,1 proc.).



Biorąc pod uwagę wysokość zarobków (standard siły nabywczej - PPS), ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych były najwyższe w Rumunii (46,9 PPS za 100 kWh), Polsce (41,1) i Czechach (34,3).