Ceny paliw wzrosły nie tylko z powodu powrotu do wyższej stawki VAT

Ceny paliw na stacjach wzrosły o 78-91 gr/l od momentu wygaśnięcia pakietu CPN, co wynika także z czynników makroekonomicznych - powiedziała PAP Urszula Cieślak, analityczka biura Reflex.

Ceny paliw na stacjach wzrosły o 78-91 gr/l od momentu wygaśnięcia pakietu CPN, co wynika także z czynników makroekonomicznych - powiedziała PAP Urszula Cieślak, analityczka biura Reflex.

- Na ceny paliw na stacjach zadziałały jednocześnie dwa czynniki. Oprócz powrotu wyższej stawki VAT był to wzrost cen hurtowych. Nie jest to efekt polityki cenowej, ale czynników makroekonomicznych, w tym osłabienia się złotego - powiedziała Cieślak.

Monitoring biura Reflex pokazuje, że w czwartek średnia cena benzyny 95 wyniosła 6,78 zł/l, benzyny 98 - 7,56 zł/l, oleju napędowego - 6,94 zł/l. W porównaniu z ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN cena benzyny 95 wzrosła o 83 gr/l, benzyny 98 - o 91 gr/l, a diesla - o 78 gr/l.

Sytuacja rynkowa zaczęła się lekko stabilizować

Analityczka wskazała, że nawet gdyby rząd utrzymał pakiet CPN na starych zasadach, to olej napędowy kosztowałby dzisiaj 6,27 zł/l w porównaniu z 6,19 zł/l we wtorek.

- Sytuacja rynkowa zaczęła się lekko stabilizować, ale tak naprawdę rynek czeka na to, co ostatecznie wydarzy się na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent spadła do 71 dol. za baryłkę, ale w przypadku paliw gotowych nie było gwałtownej korekty - dodała ekspertka.

Jej zdaniem zmalało ryzyko geopolityczne, ale rynek pozostaje dalej wrażliwy na wszystkie wydarzenia więc łatwo będzie o wzrost cen.

- Dodatkowo lato to zwyczajowo był zawsze okres, kiedy ceny benzyny wzrastały ze względu na wakacyjny szczyt konsumpcji. Trudno więc oczekiwać obniżek w najbliższym czasie - wskazała.

Jednocześnie firmy paliwowe wprowadzają różnego rodzaju promocje i kontynuują programy lojalnościowe. - Korzystając z nich klienci mogą oszczędzić nawet 30-40 groszy na litrze przy określonych warunkach - dodała Cieślak.

Pakiet przepisów "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) został wprowadzony pod koniec marca w reakcji na wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Obniżono VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a stawka akcyzy została obniżona o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Z niższym VAT-em powiązano możliwość ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych. Obniżona akcyza obowiązywała do 15 czerwca, natomiast obniżony VAT - do 30 czerwca.