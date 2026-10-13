Ceny gazu w Europie wzrosły do najwyższego poziomu od grudnia 2022 r. Magazyny gazu w Europie są "bardziej puste" niż zwykle o tej porze roku - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,9 proc. do 85,97 euro za MWh.

Ceny gazu w Europie wzrosły do najwyższego poziomu od grudnia 2022 r. Magazyny gazu w Europie są "bardziej puste" niż zwykle o tej porze roku - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,9 proc. do 85,97 euro za MWh.

Gaz drożeje od 6 dni, a w tym miesiącu paliwo zdrożało już o niemal 18 proc. Ceny gazu w Europie wzrosły obecnie do najwyższego poziomu od grudnia 2022 r., a przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie zaciemnia perspektywy dostaw paliwa w nadchodzących miesiącach.

Testowanie Europy

Najnowszy wybuch wrogości na Bliskim Wschodzie, w tym ataki Huti, bojowników wspieranych przez Iran, na cele w Arabii Saudyjskiej - sygnalizują ciągłą niepewność co do dostaw nośników energii, w tym gazu, z Zatoki Perskiej przed zbliżającą się zimą.

Tymczasem kraje Europy czeka krótki okres chłodnej pogody, która może "przetestować" europejski rynek gazu. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 73,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 88,6 proc. W magazynach znajduje się obecnie 831,86 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 59,8 proc., a średnia 5-letnia to 87,2 proc. We Francji to 87,0 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 95,0 proc. Analitycy informują, że magazyny gazu w Europie są "bardziej puste" niż zwykle o tej porze roku, a to zmusza kraje w regionie do importu LNG w czasie, gdy dostawy są nadal ograniczone.

Eksperci RBC Capital Markets przewidują, że tej zimy ceny gazu w Europie prawdopodobnie pozostaną "podwyższone", chociaż są też "szanse spadkowe" dla kontraktów terminowych na 2027 r., bo spodziewane jest uruchomienie nowych mocy przerobowych na skroplony gaz ziemny. Dodają, że nadal panuje niepewność co do warunków pogodowych w nadchodzących miesiącach.