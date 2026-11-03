Kraj i Świat

Ceny gazu w Europie w górę po ataku USA na irańską wyspę

Ceny gazu w Europie mocniej rosną po ataku USA na irańską wyspę Keszm - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 3,5 proc. do 98,20 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o prawie 4 proc. Stany Zjednoczone zaatakowały w poniedziałek irańską wyspę Keszm. 

Pap

3 listopada 2026, 09:48
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Od 28 lutego Izrael i USA prowadziły naloty na Iran

fot: Pixabay.com

Ceny gazu w Europie mocniej rosną po ataku USA na irańską wyspę Keszm - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 3,5 proc. do 98,20 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o prawie 4 proc. Stany Zjednoczone zaatakowały w poniedziałek irańską wyspę Keszm. 

Poinformowali o tym amerykańscy urzędnicy. To kolejny atak o ograniczonej skali, potajemnie przeprowadzony przez Waszyngton w ostatnich tygodniach.  Do ataku doszło po wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa, w których bagatelizował możliwość wznowienia wojny z Iranem po wtorkowych wyborach śródokresowych. 

Mieliśmy wojnę z Iranem. Wygraliśmy - powiedział Donald Trump

- Mieliśmy wojnę z Iranem. Wygraliśmy - powiedział Donald Trump dziennikarzom w poniedziałek. - Nie wiem nawet, czy można to nazwać wojną, ponieważ od miesięcy nie prowadzimy żadnych działań bojowych - dodał. 

Jednak, jak poinformowali urzędnicy, Stany Zjednoczone od kilku tygodni prowadzą przeciwko Iranowi uderzenia na mniejszą skalę. W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o eksplozjach w rejonie wyspy Keszm. 

Irańska agencja IRNA poinformowała o dźwiękach wybuchów w okolicy wyspy, położonej w Cieśninie Ormuz. Była ona atakowana przez siły amerykańskie w przeszłości. Niektórzy urzędnicy określili te ataki jako działania o charakterze obronnym, mające uniemożliwić Iranowi swobodne atakowanie statków handlowych przepływających przez Ormuz. 

Jeden z urzędników poinformował, że w przeciwieństwie do wcześniejszego etapu wojny, Stany Zjednoczone nie informowały publicznie o przeprowadzanych atakach. USA celowo utrzymują te działania w tajemnicy, aby nie sugerować zamiaru wznowienia zakrojonych na szeroką skalę operacji zbrojnych. 

Zapytany w poniedziałek, czy rozważa atak na Iran po wyborach śródokresowych, Donald Trump powiedział: "Nie". 

W październiku ceny gazu w Europie wzrosły o 44 proc. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę 89,8 proc. W magazynach znajduje się 845,22 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. 

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