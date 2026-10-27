Energetyka

Ceny gazu w Europie w dół z najwyższego poziomu od XII 2022

Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak w poniedziałek osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2022 r., przekraczając 97 euro za MWh - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,0 proc. do 95,69 euro za MWh.

Pap

27 października 2026, 10:58
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Dziś wielu Europejczyków zastanawia się, czy za sprawą Trumpa, zimą w ich kuchenkach i kotłach będzie palił się gaz

fot: Pixabay.com

Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak w poniedziałek osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2022 r., przekraczając 97 euro za MWh - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,0 proc. do 95,69 euro za MWh.

W ciągu poprzednich 4 sesji ceny gazu wzrosły o niemal 14 proc. Inwestorzy oceniają dane o zapasach gazu w europejskich magazynach tego paliwa w czasie ograniczenia globalnych dostaw z powodu trwającego od końca lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie. 

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,5 proc. 

W magazynach znajduje się obecnie 846,39 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. 

To najniższy poziom tych zapasów od kilkunastu lat. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,5 proc., a średnia 5-letnia to 88,3 proc.  

W Polsce w magazynach gazu jest 36,51 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,1 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,3 proc. - podaje Gas Infrastructure Europe. W poniedziałek gaz osiągnął poziom 97,64 euro za MWh - najwyższy od grudnia 2022 r. Od początku 2026 r. ceny gazu wzrosły prawie trzykrotnie.

Powiązane tematy:

gaz ceny gazu trump bliski wschód

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

W środę benzyna tańsza niż we wtorek, ale olej napędowy droższy

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,55 zł, benzyny 98 - 7,24 zł, a diesla - 8,28 zł - wynika z opublikowanego we wtorek obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że benzyna będzie tańsza niż we wtorek, ale olej napędowy podrożeje.

Energetyka

Po Zakopanem: jak przejść od prognoz do bezpiecznych decyzji?

Konferencja „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026”, która odbędzie się 19 listopada br. na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, będzie kolejnym etapem dialogu o bezpiecznej transformacji.

Transformacja od A do Z

Koniec z węglem to dopiero początek. Fortum o transformacji ciepłownictwa

Czym zastąpić węgiel w ciepłownictwie? Eksperci koncernu energetycznego Fortum wskazują, że to dopiero pierwsze pytanie. Kluczowe będzie zaplanowanie współpracy źródeł ciepła, sieci, magazynów i systemów sterowania, aby zapewnić dostawy także wtedy, gdy energia jest droga, paliwo trudno dostępne, a zapotrzebowanie rośnie.

Prąd

Komisje za ustawą o wsparciu przedsiębiorstw energochłonnych bez poprawek

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendowały w poniedziałek przyjęcie bez poprawek ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej. 