Ceny gazu w Europie w dół z najwyższego poziomu od XII 2022

Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak w poniedziałek osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2022 r., przekraczając 97 euro za MWh - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,0 proc. do 95,69 euro za MWh.

Dziś wielu Europejczyków zastanawia się, czy za sprawą Trumpa, zimą w ich kuchenkach i kotłach będzie palił się gaz

Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak w poniedziałek osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2022 r., przekraczając 97 euro za MWh - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,0 proc. do 95,69 euro za MWh.

W ciągu poprzednich 4 sesji ceny gazu wzrosły o niemal 14 proc. Inwestorzy oceniają dane o zapasach gazu w europejskich magazynach tego paliwa w czasie ograniczenia globalnych dostaw z powodu trwającego od końca lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,5 proc.

W magazynach znajduje się obecnie 846,39 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

To najniższy poziom tych zapasów od kilkunastu lat. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,5 proc., a średnia 5-letnia to 88,3 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 36,51 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,1 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,3 proc. - podaje Gas Infrastructure Europe. W poniedziałek gaz osiągnął poziom 97,64 euro za MWh - najwyższy od grudnia 2022 r. Od początku 2026 r. ceny gazu wzrosły prawie trzykrotnie.