Ceny gazu w Europie spadają, bo prezydent USA twierdzi, że porozumienie z Iranem jest bliskie
Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie USA-Iran jest bliskie - informują maklerzy.
fot: D.Trump/X
Donald Trump, prezydent USA
fot: D.Trump/X
Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie USA-Iran jest bliskie - informują maklerzy.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 5,2 proc. do 47,09 euro za MWh, po zniżce wcześniej o 6,0 proc.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę Cieśniny Ormuz, a USA - blokadę irańskich portów.
Donald Trump oświadczył, że osiągnął "znakomite" porozumienie w sprawie wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane.
Ogłosił, że ostateczne sfinalizowanie porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni.
Donald Trump podkreślił też, że być może dokument zostanie podpisany w weekend w Europie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance'a.
Według prezydenta Trumpa, na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. W jego ocenie, ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia porozumienia.
Donald Trump napisał wcześniej w czwartek w serwisie Truth Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które władze tego państwa zaakceptowały. Odwołał też amerykańskie ataki na Iran, które miały zostać przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek.
Teheran nie potwierdził oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia.
Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu "nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią".