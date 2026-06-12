Energetyka

Ceny gazu w Europie spadają, bo prezydent USA twierdzi, że porozumienie z Iranem jest bliskie

Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie USA-Iran jest bliskie - informują maklerzy.

Pap

12 czerwca 2026, 09:37
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: D.Trump/X

Donald Trump, prezydent USA

fot: D.Trump/X

Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie USA-Iran jest bliskie - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 5,2 proc. do 47,09 euro za MWh, po zniżce wcześniej o 6,0 proc.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę Cieśniny Ormuz, a USA - blokadę irańskich portów.

Donald Trump oświadczył, że osiągnął "znakomite" porozumienie w sprawie wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane.

Ogłosił, że ostateczne sfinalizowanie porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni.

Donald Trump podkreślił też, że być może dokument zostanie podpisany w weekend w Europie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance'a.

Według prezydenta Trumpa, na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. W jego ocenie, ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia porozumienia.

Donald Trump napisał wcześniej w czwartek w serwisie Truth Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które władze tego państwa zaakceptowały. Odwołał też amerykańskie ataki na Iran, które miały zostać przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek.

Teheran nie potwierdził oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia.

Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu "nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią".

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