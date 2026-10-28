Energetyka

Ceny gazu w Europie na najwyższym poziomie od niemal 4 lat

Ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od niemal 4 lat - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,8 proc. do 97,75 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2,6 proc. do 98 euro.

Pap

28 października 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gaz-System

Problemy z gazem nie maleją

fot: Gaz-System

Ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od niemal 4 lat - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,8 proc. do 97,75 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2,6 proc. do 98 euro.

Na rynkach rosną obawy o eskalację wojny w Iranie po doniesieniach, że USA mogą wznowić akcję militarną w tym kraju po przyszłotygodniowych wyborach połówkowych do amerykańskiego Kongresu. 

Jak donosi "The Wall Street Journal", USA nakazały kilku krajom Zatoki Perskiej przygotowanie się na krótką, intensywną akcję. Gazeta powołuje się na informacje anonimowych źródeł. 

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump nie zdecydował się na kontynuację działań wobec Iranu, ale skłania się ku dużemu atakowi USA na ten kraj po wyborach - podał WSJ. 

Tymczasem kraje Europy są poważnie narażone na potencjalne skoki cen gazu, gdyż zimowe zapasy tego paliwa są na najniższym poziomie sezonowym od 2009 r. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,5 proc. 

W magazynach znajduje się obecnie 846,39 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. 

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,5 proc., a średnia 5-letnia to 88,3 proc. 

"Wchodzimy w sezon zimowy znacznie bardziej zestresowani" - powiedział w TV Bloomberg Anders Opedal, prezes Equinor ASA, największego europejskiego dostawcy gazu rurociągowego. 

Dodał, że ceny gazu mogą być zmienne, zwłaszcza jeśli będzie zimno zarówno w Europie, jak i Azji. 

Z danych meteorologicznych wynika, że temperatury w północno-zachodniej Europie wzrosły w tym tygodniu powyżej normy, ale w ciągu najbliższych dni przewiduje się ich spadek, a to potencjalnie zbiegnie się też z falami zimna w niektórych częściach Azji. 

Eksport gazu z Bliskiego Wschodu, który przed rozpoczęciem wojny w tym regionie, wynosił 1/5 globalnego zapotrzebowania, jest nadal zakłócany przez trwający konflikt, a końca sporu USA z Iranem nie widać. 

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