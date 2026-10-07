Ceny gazu w Europie blisko najwyższego poziomu od 2 tygodni

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,2 proc. do 76,58 euro za MWh, po zwyżce ceny we wtorek o ok. 3 proc. Inwestorzy są zaniepokojeni informacjami o nasileniu irańskich ataków na statki w cieśninie Ormuz.

W tym miesiącu UK Maritime Trade Operations (UKMTO) zgłosiło co najmniej 9 ataków na tankowce w cieśninie Ormuz po zwiększeniu w ostatnich dniach częstotliwości takich działań przez Iran. To połowa łącznej liczby ataków na statki w cieśninie, jakie zanotowano we wrześniu. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział agencji Reuters, że Iran zaatakował kilka statków, ale nie na tyle, aby powstrzymać transport ropy i gazu. Dodał, że władze w Waszyngtonie pozostają otwarte na zawarcie porozumienia, ale będzie to wymagało konkretnych ustępstw ze strony Iranu w sprawie programu nuklearnego.

Pakistan z kolei prowadzi negocjacje z Iranem w sprawie bezpiecznego przewozu katarskiego gazu LNG przez Ormuz - podały anonimowe źródła zbliżone do sprawy. Pakistan zwrócił się z prośbą do Iranu o uzyskanie zgody na co najmniej dwie dostawy gazu z Kataru - twierdzą źródła. Według danych agencji Bloomberg jeden ładunek gazu przekroczył już Ormuz i zmierza do Pakistanu. W ub. roku Pakistan importował niemal cały swój LNG z Kataru, a teraz zmaga się z niedoborem energii od czasu, gdy wojna na Bliskim Wschodzie zakłóciła przepływy tego paliwa przez cieśninę Ormuz.