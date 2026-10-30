Energetyka

Ceny gazu dla gospodarstw domowych w UE spadły do najniższego poziomu od 2022 r.

Średnia cena gazu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wyniosła w I półroczu 2026 r. 0,11 euro za kWh, co oznacza spadek o 10,2 proc. względem II półrocza 2025 r. oraz o 3,5 proc. w porównaniu z I półroczem 2025 r. - podał Eurostat.

Pap

30 października 2026, 18:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Dziś wielu Europejczyków zastanawia się, czy za sprawą Trumpa, zimą w ich kuchenkach i kotłach będzie palił się gaz

fot: Pixabay.com

Średnia cena gazu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wyniosła w I półroczu 2026 r. 0,11 euro za kWh, co oznacza spadek o 10,2 proc. względem II półrocza 2025 r. oraz o 3,5 proc. w porównaniu z I półroczem 2025 r. - podał Eurostat.

Według Eurostatu jest to najniższy średni poziom cen gazu w UE od pierwszej połowy 2022 r. Jak podaje Eurostat, po okresie zaburzeń związanych z kryzysem energetycznym powrócił także wcześniejszy wzorzec sezonowych zmian cen gazu. 

Najwyższe ceny dla odbiorców indywidualnych odnotowano w Szwecji 

Najwyższe ceny dla odbiorców indywidualnych odnotowano w Szwecji (0,22 euro/kWh), Holandii (0,16 euro/kWh) oraz we Francji i Portugalii (po 0,13 euro/kWh). Najtańszy gaz mieli natomiast odbiorcy na Węgrzech (0,03 euro/kWh), w Chorwacji (0,05 euro/kWh) oraz w Rumunii i na Słowacji (po 0,06 euro/kWh).

 W ujęciu rocznym, licząc w walutach krajowych, ceny spadły w 12 państwach członkowskich, wzrosły w siedmiu, a w czterech pozostały zasadniczo stabilne. Największe spadki odnotowano w Bułgarii (-14,5 proc.), Grecji (-11,3 proc.) i Hiszpanii (-10,0 proc.). Z kolei najsilniejsze wzrosty wystąpiły w Rumunii (+9,3 proc.), Chorwacji (+8,9 proc.) oraz na Słowacji (+6,6 proc.). 

Po uwzględnieniu różnic siły nabywczej najwyższe ceny gazu odnotowano w Szwecji, Portugalii i Holandii, natomiast najniższe na Węgrzech, w Luksemburgu i Chorwacji. Eurostat zaznacza, że Polska nie została uwzględniona w zestawieniu ze względu na poufność danych.

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