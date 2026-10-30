Dyrekcje Szpitala Specjalistycznego nr 2 oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu opublikowały wspólne oświadczenie w odpowiedzi na komunikaty Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” i Forum Związków Zawodowych. Organizacje związkowe poinformowały o wszczęciu sporu zbiorowego i intencji przeprowadzenia akcji strajkowej w związku z planowaną konsolidacją obu placówek.

Dyrekcje Szpitala Specjalistycznego nr 2 oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu opublikowały wspólne oświadczenie w odpowiedzi na komunikaty Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” i Forum Związków Zawodowych. Organizacje związkowe poinformowały o wszczęciu sporu zbiorowego i intencji przeprowadzenia akcji strajkowej w związku z planowaną konsolidacją obu placówek.

Dyrekcje bytomskich podkreślają, że rozumieją niepokój pracowników po referendum sprzed kilku miesięcy, ale zapewniają, że obecny projekt połączenia nie przewiduje likwidacji szpitali ani masowych zwolnień.

- Obawy o masowe zwolnienia i odcinanie pacjentów od leczenia są całkowicie bezpodstawne – napisano w komunikacie.

Sukcesja generalna i staż pracy

Dyrekcje wyjaśniają, że utworzenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu nastąpi w trybie art. 66 ustawy o działalności leczniczej, czyli na zasadzie sukcesji generalnej. Oznacza to, że nowy podmiot z mocy prawa przejmie dotychczasowe stosunki pracy.

- Pracownicy obu placówek przechodzą do nowego podmiotu z zachowaniem stażu pracy oraz przysługujących im uprawnień pracowniczych – zapewniają dyrektorzy.

Deklarują też, że w związku z połączeniem nie planują zwolnień grupowych, a priorytetem ma być stabilność zatrudnienia i sprawne przeprowadzenie procesu konsolidacji.

Outsourcing: „powrót usług do struktur szpitalnych”

W oświadczeniu zarządy odnoszą się również do doniesień o możliwej prywatyzacji lub przekazaniu usług pomocniczych firmom zewnętrznym. Ich zdaniem są to informacje nieprawdziwe.

- Nasza strategia zakłada budowanie samowystarczalności w oparciu o własną, publiczną kadrę – podkreślają.

Jako przykład wskazują diagnostykę laboratoryjną: Szpital nr 4 obecnie kupuje usługi histopatologiczne od firmy zewnętrznej, choć wykonuje je laboratorium Szpitala nr 2. Po konsolidacji badania dla obu jednostek ma przejąć szpitalne laboratorium, co – według dyrekcji – wzmocni pozycję diagnostów i techników.

Pacjenci i model współpracy oddziałów

W ocenie zarządów połączenie ma poprawić ciągłość leczenia poprzez likwidację „nieefektywnej, wewnętrznej konkurencji o kadrę medyczną”. Dyrekcje zapewniają, że zmiany organizacyjne mają polegać na uzupełnianiu się oddziałów, a nie ich zamykaniu.

Placówki deklarują utworzenie skoordynowanej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. Pacjent ma zyskać szybszy dostęp do konsylium specjalistów w ramach jednej, zintegrowanej instytucji.

Finanse: ponad 16 mln zł i program stabilizacji

Dyrekcje wskazują na wsparcie finansowe jako argument za konsolidacją. Podmiot tworzący ma zabezpieczyć ponad 16 milionów złotych dla Szpitala nr 4 na pokrycie straty netto za 2025 rok, co ma umożliwić uregulowanie najpilniejszych bieżących zobowiązań.

W nowym podmiocie ma zostać wdrożony program stabilizacji organizacyjnej, którego celem będzie systemowe rozliczanie historycznych długów wymagalnych. Zarządy zapewniają, że działania te mają przywrócić obu szpitalom pełną płynność finansową.

Ponad 165 mln zł na inwestycje

Kluczowym elementem komunikatu jest zapowiedź programu inwestycyjnego o wartości ponad 165 milionów złotych. Dyrekcje argumentują, że połączenie struktur to „jedyna formalna droga” umożliwiająca ubieganie się o 70 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Medycznego.

Środki razem z budżetem dedykowanym przez Województwo Śląskie mają zostać przeznaczone na modernizację oraz budowę nowoczesnego pawilonu medycznego. Zdaniem dyrekcji przeniesienie oddziałów do nowej infrastruktury poprawi warunki pracy personelu i standard pobytu pacjentów, a także ograniczy koszty utrzymania wysłużonych budynków.

Apel o dialog

- Eskalowanie emocji, ogłaszanie sporów zbiorowych i straszenie opinii publicznej „likwidacją” szpitali w Bytomiu w momencie, gdy placówki zyskują gwarancje finansowe i infrastrukturalne, uderza przede wszystkim w dobro chorych oraz buduje destrukcyjne poczucie zagrożenia wśród personelu – czytamy w oświadczeniu.

Dyrekcje szpitali apelują o odpowiedzialność za słowo, zaprzestanie budowania atmosfery kryzysu oraz zapraszają związki do merytorycznego dialogu „przy stole negocjacyjnym – w oparciu o fakty zarządcze, a nie polityczne hasła”.